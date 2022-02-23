У Києві зіткнулися дві елітні іномарки: є постраждалі (фото)

Дорожньо-транспортна прихода сталася навпроти Кондитирського ринку

У Києві, по вулиці Антоновича, сталась дорожньо-транспортна пригода за участі двох елітних автівок. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Так, прямо навпроти Кондитерського ринку, під час паркування, на дорозі не розминулися два елітних автомобілі. За попередньою інформацією, водій «Mercedes» мав намір запаркуватись з середньої смуги, натомість, не пропустивши автомобіль марки «Toyota».

Внасідок дорожньо-транспортної приходи є постраждалі. На місці працює бригада швидкої медичної допомоги, надаючи необхідно поміч керманичу «японця». Також на місці присутні вравоохоронні органи, які займаються оформленням ДТП.

Нагадаємо, у Києві патрульним завдяки відеоролику, опублікованому в соціальних мережах, вдалося знайти водія BMW, який порушив правила дорожнього руху.

Також, на Бориспільській трасі (виїзд із Києва) трапилося серйозне ДТП із постраждалими.

Нещодавно, у місті Кагарлик 56-річний водій автівки Skoda Octavia збив 7-річного хлопчика.

Також, у Шевченківському районі столиці трапилося ДТП за участю трьох автомобілів.