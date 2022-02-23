Надзвичайний стан. Кличко розповів, що зміниться в Києві (відео)

Очільник міста заявив: поки що комендантську годину вводити в Києві не будуть

У середу, 23 лютого, мер Києва Віталій Кличко провів терміновий онлайн-брифінг. Він пояcнив, що зміниться в столиці у зв'язку із закриттям кордонів та запровадженням надзвичайного стану в країні.

Зазначимо, Верховна Рада має ухвалити рішення щодо запровадження надзвичайного стану протягом 48 годин. Кличко пояснив, що це значить для Києва:

На територіях областей починають діяти оперативні штаби під головуванням голів ОДА/КМДА;

Встановлюється посилений контроль в’їздів та виїздів із території міст та областей;

Може обмежуватися рух транспортних засобів та їхній огляд;

Встановлюється заборона проведення масових заходів;

Забороняється проведення мітингів. Та можуть бути інші обмежувальні заходи;

Комендантську годину на територіях областей та міст не запроваджуватимуть до ухвалення окремого рішення.

Очільник міста заявив: поки що комендантську годину вводити в Києві не будуть. Кличко додав, що міська влада на постійному зв’язку з начальниками регіонального управління Сил Територіальної оборони ЗСУ та командувачем сил Тероборони.

Найближчим часом будуть організовані та проведені навчальні збори резервістів у батальйонах і бригадах тероборони. Ці навчання будуть проводитися протягом 30 днів.

Як зауважив мер столиці, всі необхідні рішення та заходи з впровадження надзвичайного стану в столиці ухвалить оперативний штаб міста Києва, який збереться сьогодні – після відповідного рішення Верховної Ради. Всю інформацію місто буде оприлюднювати оперативно на офіційних ресурсах міської влади. Віталій Кличко закликав довіряти інформації тільки з офіційних джерел.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в Україні запроваджують надзвичайний стан. Його вводять у всіх українських областях, крім Луганської та Донецької. Тепер це рішення має підтримати Верховна Рада.

Нагадаємо, 21 лютого мер Києва Віталій Кличко закликав міжнародних партнерів України запровадити санкції проти Росії. Кличко закликав міжнародних партнерів відреагувати на визнання Росією «ЛДНР».

Раніше Віталій Кличко заявив, що Росія фактично оголосила Україні війну.