У Київраді «Європейська Солідарність» виступила із заявою щодо російської агресії

Дії Російської Федерації свідчать про те, що агресія тільки зростатиме

У Київській міській раді фракція «Європейська Солідарність» засуджує визнання «ЛДНР» Росією та вважає це актом російської агресії щодо України, який продемонстрував повну зневагу до міжнародного права і суверенітету нашої країни. Відповідну заяву від фракції оголосив під час позачергового пленарного засідання заступник голови «ЄС» у міській раді Олександр Погребиський.

У «Європейській Солідарності» наголошують – такі дії Російської Федерації та заперечення Путіним існування української державності, свідчать про те, що агресія тільки зростатиме.

«В умовах реальної загрози російської агресії, ми вимагаємо від центральної влади негайно збільшити фінансування оборонних витрат за рахунок статей, які не є пріоритетними в умовах підвищеної військової загрози. Необхідно розробити кризовий сценарій створення військово-цивільних адміністрацій у районах ймовірних воєнних дій. Окрім того, вкрай важливо налагодити навчання і тренування ЗСУ та підрозділів територіальної оборони», – підкреслив Олександр Погребиський.

фото: eurosolidarity.org

Також депутати «Європейської Солідарності» Києва закликають прийняти закон України про відповідальність за колабораціонізм і російську пропаганду. І відкрити кримінальні провадження проти всіх депутатів Держдуми РФ, які голосували за визнання ЛДНР, а також вищих посадових осіб, які готували це рішення.

При цьому раніше лідерка «ЄС» у Києві Марина Порошенко закликала усіх українців до єднання перед російською загрозою, а партнерів України – до невідкладного запровадження санкцій проти агресора

«У цьому контексті засуджуємо практику політичних репресій та переслідування політичних опонентів влади, які могли б стати наріжним каменем українського спротиву проти російських імперських зазіхань. Ми віримо в наші Збройні сили, територіальну оборону, у силу духу і героїзм українського народу. Україна і далі впевнено крокуватиме у майбутнє пліч-о-пліч з демократичними державами, у ЄС та НАТО. За цей вибір ми заплатили високу ціну», – підкреслила Марина Порошенко.

Нагадаємо, хто з нардепів не голосував за санкції проти Держдуми.

Також сьогодні Рада голосуватиме за введення надзвичайного стану. За інформацією народної депутатки від «слуг народу» Ольги Василевської-Смаглюк, режим надзвичайного стану може бути введено у Донецькій, Луганській, Київській та Херсонській областях.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартує призов резервістів.

Через посилення російської агресії МЗС рекомендував українцям терміново виїхати з РФ.

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