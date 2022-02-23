Поліція розігнала проплачений Росією мітинг біля Мін'юсту

Мета таких дій – дестабілізувати ситуацію в Україні

Сьогодні, 23 лютого, співробітники Нацполіції запобігли спробі організації проплаченого Росією мітингу біля будівлі Міністерства юстиції у Києві. Про це радник голови МВС Антон Геращенко написав у Facebook.

«Замовники пікету, наші північні сусіди, вчора хотіли зібрати за гроші 1000 осіб, які нібито протестують проти насильства в українських в'язницях», – йдеться у повідомленні.

За словами Геращенка, організатори хотіли влаштувати проплачені бунти ув'язнених в українських в'язницях на тлі нестабільної ситуації в країні. Але «бунти закінчилися не розпочавшись» – про підготовку дізнався міністр юстиції Денис Малюська.

Зазначається, що замовниками мітингу біля Мінюсту, котрий мав стати частиною таких провокацій, також були «північні сусіди» України. Замовники намагалися зібрати за гроші 1 тис. мітингувальників.

«Організатори вказаних акцій пов’язані із кримінальними елементами окупованої російськими військами Горлівки, серед кримінального середовища міста Київ невідомі, в розпорядженні мають суттєві суми грошових коштів», – зазначається в повідомленні Геращенка.

Геращенко додав, що ті, хто взяв гроші за бунти у в'язницях, вирішили відпрацювати їх та влаштувати пікет біля Мін'юсту.

Уточнюється, що затримано 34 учасники проплаченої акції, їх доставлено до Печерського РВВС.

Як відомо, Україна вводить надзвичайний стан. Це рішення Ради нацбезпеки має ще ухвалити Верховна Рада. Вона планує зробити це сьогодні.

В Україні можуть ввести низку обмежень. Зокрема, буде посилено охорону громадського порядку, правоохоронці мають право оглядати транспорт та перевіряти документи.

Також в Україні починає діяти режим обмеження в прикордонних регіонах.

Нагадаємо, на тлі посилення російської агресії, Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від будь-яких поїздок до Росії.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартує призов резервістів. Секретар РНБО Данілов назвав кількість резервістів, яких призвуть.

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