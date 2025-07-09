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У Києві з’явилися прокатні електромопеди: чи є ризик для пішоходів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві з’явилися прокатні електромопеди: чи є ризик для пішоходів
На мопеді можуть пересуватися дві людини, на транспортному засобі встановлено обмеження швидкості до 45 км/год
фото: Зелектра/Facebook

Компанія вивела на вулиці 50 електромопедів і планує збільшити цю кількість

На вулицях столиці з’явилися перші прокатні електромопеди, сервіс запустила компанія «Зелектра». Про це повідомляє громадська організація «Пасажири Києва», інформує «Главком».

У 2021 році «Зелектра» вже намагалася запустити прокат електричних мопедів. Однак у КМДА заявили, що на мопеди не надавали дозволу. Столична влада аргументувала тим, що користувачі мопедів повинні мати посвідчення водія категорії А1 та реєструвати свій транспортний засіб. Тобто в електромопедів має бути державний номер, а не тільки корпоративний. Також, за правилами дорожнього руху, мопеди слід паркувати на паркомайданчиках як повноцінний транспортний засіб.

Зараз «Зелектра» вивела на вулиці 50 електромопедів і планує збільшити цю кількість. На мопед встановлено обмеження швидкості до 45 км/год. На мопеді можуть пересуватися дві людини. Для цього у багажнику передбачено захисні шоломи.

Тепер оператор вимагає від користувачів завантажити у застосунок водійські права – будь-які, не обов’язково категорії А – і підтвердити вік. 

Під час пілотного періоду тариф становить 65 грнза старт та 6,50 грн за кожну наступну хвилину
Під час пілотного періоду тариф становить 65 грнза старт та 6,50 грн за кожну наступну хвилину
фото: «Пасажири Києва»

Під час пілотного періоду тариф становить 65 грн за старт та 6,50 грн за кожну наступну хвилину. Згодом ціна зросте.

«Пасажири Києва» зауважують, що мопеди запарковані на тротуарі, й існує ризик, що користувачі їздитимуть теж тротуарами. «Очевидно, що настав момент коли Київ має виділяти на такі орендні мопеди, самокати та велосипеди паркомісця на проїзній частині», – зазначили у громадській організації.

Нагадаємо, у 2024 році до суду надійшла 71 справа, де фігурують електросамокати. Найбільший штраф отримав чоловік, який пʼяним кермував електросамокатом в Одесі. Це на 42% більше, ніж у 2023 році – тоді справ було 50. А за перші пʼять місяців 2025 року порушили 17 справ, де фігурують електросамокати.

Максимальний штраф за водіння в нетверезому стані отримав водій електросамоката в Одесі в червні 2024 року. Виявилося, що чоловік не мав водійського посвідчення та не вперше катався на самокаті пʼяним. Суд призначив йому штраф у 34 тис. гривень та зобов’язав сплатити судовий збір. Якби обвинувачений мав водійські документи, за таке порушення його мали позбавити прав. 

Раніше у Києві розглянули шляхи врегулювання правил користування електросамокатами та електровелосипедами. Питання розглядалося під час робочої зустрічі за участі депутатів Київради, представників КМДА, патрульної поліції та компаній-операторів прокату мікромобільного транспорту. Учасники наради наголошують, що ситуація з хаотичним паркуванням електротранспорту на тротуарах і пішохідних зонах створює реальну загрозу для безпеки пішоходів, особливо для маломобільних людей, зокрема людей з інвалідністю.

Теги: транспорт Київ обмеження застосунок влада

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