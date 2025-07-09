У Києві з’явилися прокатні електромопеди: чи є ризик для пішоходів

На мопеді можуть пересуватися дві людини, на транспортному засобі встановлено обмеження швидкості до 45 км/год

Компанія вивела на вулиці 50 електромопедів і планує збільшити цю кількість

На вулицях столиці з’явилися перші прокатні електромопеди, сервіс запустила компанія «Зелектра». Про це повідомляє громадська організація «Пасажири Києва», інформує «Главком».

У 2021 році «Зелектра» вже намагалася запустити прокат електричних мопедів. Однак у КМДА заявили, що на мопеди не надавали дозволу. Столична влада аргументувала тим, що користувачі мопедів повинні мати посвідчення водія категорії А1 та реєструвати свій транспортний засіб. Тобто в електромопедів має бути державний номер, а не тільки корпоративний. Також, за правилами дорожнього руху, мопеди слід паркувати на паркомайданчиках як повноцінний транспортний засіб.

Зараз «Зелектра» вивела на вулиці 50 електромопедів і планує збільшити цю кількість. На мопед встановлено обмеження швидкості до 45 км/год. На мопеді можуть пересуватися дві людини. Для цього у багажнику передбачено захисні шоломи.

Тепер оператор вимагає від користувачів завантажити у застосунок водійські права – будь-які, не обов’язково категорії А – і підтвердити вік.

Під час пілотного періоду тариф становить 65 грнза старт та 6,50 грн за кожну наступну хвилину фото: «Пасажири Києва»

Під час пілотного періоду тариф становить 65 грн за старт та 6,50 грн за кожну наступну хвилину. Згодом ціна зросте.

«Пасажири Києва» зауважують, що мопеди запарковані на тротуарі, й існує ризик, що користувачі їздитимуть теж тротуарами. «Очевидно, що настав момент коли Київ має виділяти на такі орендні мопеди, самокати та велосипеди паркомісця на проїзній частині», – зазначили у громадській організації.

Нагадаємо, у 2024 році до суду надійшла 71 справа, де фігурують електросамокати. Найбільший штраф отримав чоловік, який пʼяним кермував електросамокатом в Одесі. Це на 42% більше, ніж у 2023 році – тоді справ було 50. А за перші пʼять місяців 2025 року порушили 17 справ, де фігурують електросамокати.

Максимальний штраф за водіння в нетверезому стані отримав водій електросамоката в Одесі в червні 2024 року. Виявилося, що чоловік не мав водійського посвідчення та не вперше катався на самокаті пʼяним. Суд призначив йому штраф у 34 тис. гривень та зобов’язав сплатити судовий збір. Якби обвинувачений мав водійські документи, за таке порушення його мали позбавити прав.

Раніше у Києві розглянули шляхи врегулювання правил користування електросамокатами та електровелосипедами. Питання розглядалося під час робочої зустрічі за участі депутатів Київради, представників КМДА, патрульної поліції та компаній-операторів прокату мікромобільного транспорту. Учасники наради наголошують, що ситуація з хаотичним паркуванням електротранспорту на тротуарах і пішохідних зонах створює реальну загрозу для безпеки пішоходів, особливо для маломобільних людей, зокрема людей з інвалідністю.