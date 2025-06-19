Зеленський вшанував памʼять загиблих у Соломʼянському районі Києва

У Соломʼянському районі окупанти вбили 23 мешканців будинку

Президент України Володимир Зеленський на місці російської атаки по житловому будинку в Солом’янському районі Києва вшанував пам’ять загиблих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера у соцмережах.

Глава України поклав квіти до зруйнованого під’їзду, по якому Росія вдарила 17 червня. Унаслідок обстрілу загинули 23 мешканці будинку.

«Цей обстріл – нагадування світові, що Росія відкидає припинення вогню та обирає вбивства. Я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють: Україна щодня має ставати сильнішою. Вдячний усім, хто готовий тиснути на Москву так, щоб там відчули реальну ціну війни», – каже він.

Нагадаємо, масований обстріл столиці 17 червня забрав життя 28 людей, ще 142 жителі постраждали, з них шість – діти. Понад 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі. Вчора, 18 червня, о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи. Рятувальники врятували з-під завалів двох людей, ще близько 50 вдалося деблокувати з квартир та під’їздів.

Більше 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва.



Сьогодні о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи.



Продовжується розбір конструкцій. pic.twitter.com/9ij2X8u3hj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 18, 2025

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одна з ракет, яка влучила у житловий будинок на столичних Нивках, містила касетні боєприпаси.

До слова, посольство США через добу відреагувало на масований обстріл Києва. Воно назвало російську атаку «безглуздим нападом». За словами дипломатів, дії Росії суперечать заклику американського президента Дональда Трампа зупинити вбивства та покласти край війні. Тим часом президент Румунії Нікушор Дан передав до посольства України листа зі співчуттями через удар.