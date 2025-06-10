Ліквідація наслідків ворожої атаки у Києві: громадський транспорт курсує зі змінами
На вул. Глибочицькій затримується рух пасажирського транспорту через ліквідацію пожежі внаслідок російської атаки
Через ліквідацію наслідків ворожої атаки у Києві громадський транспорт курсує зі змінами на вулицях Іллєнка та Глибочицькій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».
Зокрема, вулицею Юрія Іллєнка, у напрямку до ст. м. «Лук’янівська», рух перекритий.
Рух тролейбусів організовано:
- №№ 16, 23 – від вул. Мрії до ст. м. «Дорогожичі»;
- №№ 6, 18, 28, 33 – до ст. м. «Почайна»;
- № 19 – пл. Космонавтів – Повітрофлотський шляхопровід;
- № 35 – від вул. Кадетський Гай до Повітрофлотського шляхопроводу. Від просп. Свободи – до ст. м. «Дорогожичі».
На вул. Глибочицькій затримується рух пасажирського транспорту через ліквідацію пожежі внаслідок російської атаки.
Автобуси курсують:
- № 14Т – просп. Відрадний – ст. м. «Лук’янівська»;
- № 112 – вул. Івана Микитенка – ст. м. «Контрактова площа»;
- № 119 – вул. Василя Касіяна – Повітрофлотський шляхопровід.
Нагадаємо, у ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами. Тривога тривала п'ять годин, російські терористи били по цивільній інфраструктурі,
Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.
До слова, на Київщині пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.
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