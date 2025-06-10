Ліквідація наслідків ворожої атаки у Києві: громадський транспорт курсує зі змінами

Через ліквідацію наслідків ворожої атаки громадський транспорт курсує зі змінами на вулицях Іллєнка та Глибочицькій

На вул. Глибочицькій затримується рух пасажирського транспорту через ліквідацію пожежі внаслідок російської атаки

Через ліквідацію наслідків ворожої атаки у Києві громадський транспорт курсує зі змінами на вулицях Іллєнка та Глибочицькій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Зокрема, вулицею Юрія Іллєнка, у напрямку до ст. м. «Лук’янівська», рух перекритий.

Рух тролейбусів організовано:

№№ 16, 23 – від вул. Мрії до ст. м. «Дорогожичі»;

№№ 6, 18, 28, 33 – до ст. м. «Почайна»;

№ 19 – пл. Космонавтів – Повітрофлотський шляхопровід;

№ 35 – від вул. Кадетський Гай до Повітрофлотського шляхопроводу. Від просп. Свободи – до ст. м. «Дорогожичі».

На вул. Глибочицькій затримується рух пасажирського транспорту через ліквідацію пожежі внаслідок російської атаки.

Автобуси курсують:

№ 14Т – просп. Відрадний – ст. м. «Лук’янівська»;

№ 112 – вул. Івана Микитенка – ст. м. «Контрактова площа»;

№ 119 – вул. Василя Касіяна – Повітрофлотський шляхопровід.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами. Тривога тривала п'ять годин, російські терористи били по цивільній інфраструктурі,

Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.

До слова, на Київщині пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.