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Ліквідація наслідків ворожої атаки у Києві: громадський транспорт курсує зі змінами

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ліквідація наслідків ворожої атаки у Києві: громадський транспорт курсує зі змінами
Через ліквідацію наслідків ворожої атаки громадський транспорт курсує зі змінами на вулицях Іллєнка та Глибочицькій
фото: КМДА

На вул. Глибочицькій затримується рух пасажирського транспорту через ліквідацію пожежі внаслідок російської атаки

Через ліквідацію наслідків ворожої атаки у Києві громадський транспорт курсує зі змінами на вулицях Іллєнка та Глибочицькій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  «Київпастранс». 

Зокрема, вулицею Юрія Іллєнка, у напрямку до ст. м. «Лук’янівська», рух перекритий.

Рух тролейбусів організовано:

  • №№ 16, 23 – від вул. Мрії до ст. м. «Дорогожичі»;
  • №№ 6, 18, 28, 33 – до ст. м. «Почайна»;
  • № 19 – пл. Космонавтів – Повітрофлотський шляхопровід;
  • № 35 – від вул. Кадетський Гай до Повітрофлотського шляхопроводу. Від просп. Свободи – до ст. м. «Дорогожичі».

На вул. Глибочицькій затримується рух пасажирського транспорту через ліквідацію пожежі внаслідок російської атаки.

Автобуси курсують:

  • № 14Т – просп. Відрадний – ст. м. «Лук’янівська»;
  • № 112 – вул. Івана Микитенка – ст. м. «Контрактова площа»;
  • № 119 – вул. Василя Касіяна – Повітрофлотський шляхопровід.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами. Тривога тривала п'ять годин, російські терористи били по цивільній інфраструктурі, 

Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.

До слова, на Київщині пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.

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Теги: Київ громадський транспорт обстріл

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