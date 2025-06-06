Кількість правопорушень з боку самокатників зросла в рази: статистика

71 судова справа, де фігурують електросамокати, зафіксовано у 2024 році, за даними пошуковика по судовому реєстру «Бабуся»

За перші пʼять місяців 2025 року порушили 17 справ, де фігурують електросамокати

У 2024 році до суду надійшла 71 справа, де фігурують електросамокати. Найбільший штраф отримав чоловік, який пʼяним кермував електросамокатом в Одесі. Як передає «Главком», про це повідомляє сервіс «Опендатабот».

Це на 42% більше, ніж у 2023 році – тоді справ було 50. А за перші пʼять місяців 2025 року порушили 17 справ, де фігурують електросамокати.

Зазвичай водії самокатів фігурують в адміністративних правопорушеннях. Наприклад, цього року зафіксовано 13 адміністративних і чотири кримінальні справи. Для порівняння:торік було 64 адміністративні та сім кримінальних справ.

Максимальний штраф за водіння в нетверезому стані отримав водій електросамоката в Одесі в червні 2024 року. Виявилося, що чоловік не мав водійського посвідчення та не вперше катався на самокаті пʼяним. Суд призначив йому штраф у 34 тис. гривень та зобов’язав сплатити судовий збір. Якби обвинувачений мав водійські документи, за таке порушення його мали позбавити прав.

Ще по 17 тис. гривень штрафу отримали 17 людей за останні два роки. З них 15 кермували самокатом у стані алкогольного сп’яніння, ще двоє – наркотичного. Трьом людям заборонили керувати транспортними засобами протягом року.

Нагадаємо, у столиці розглянули шляхи врегулювання правил користування електросамокатами та електровелосипедами. Про це йдеться у повідомленні Київської міської ради, інформує «Главком».

Зазначається, що питання розглядалося під час робочої зустрічі за участі депутатів Київради, представників КМДА, патрульної поліції та компаній-операторів прокату мікромобільного транспорту.

Учасники наради наголошують, що ситуація з хаотичним паркуванням електротранспорту на тротуарах і пішохідних зонах створює реальну загрозу для безпеки пішоходів, особливо для маломобільних людей, зокрема людей з інвалідністю.