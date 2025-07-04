Вуличні собаки ховалися від обстрілів у метро разом із киянами (фото)

Песика ніхто не виганяв, а навпаки, всі зустрічали з посмішкою і розумінням

Чотирилапі безхатченки шукали прихистку від російського тероризму у столичній підземці

Під час масованої ракетно-дронової атаи на Київ у ніч на 4 липня, метро як укриття обрали не лише люди – від російського тероризму в столичній підземці ховалися чотирилапі безхатченки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення благодійної організації UAnimals.

Зокрема, тварин помітили на станції метро «Теремки».

Вуличні собаки, відчувши небезпеку, теж рятувалися від російських обстрілів у метро фото: UAnimals/Facebook

«Під час сьогоднішньої нічної атаки. Місцевий собацюня теж був разом з усіма в укритті. Ніхто песика не виганяв, а навпаки, всі зустрічали з посмішкою і розумінням», – цитує спільнота одного з дописувачів соцмережі.

Собаки у метро під час тривоги фото: UAnimals/Facebook

«Ми співчуваємо всім потерпілим від російської агресії. Росія щодня доводить свою цілковиту ненависть до життя, любові й свободи. Також просимо завжди спускатися в укриття під час повітряних тривог. Бережіть життя – своє, близьких і тварин. Дозволяйте безхатнім тваринам перечікувати обстріли в прихистку. Їм теж дуже страшно», – зазначає UAnimals.

Судячи з фото, тварини у метро поводилися чемно фото: UAnimals/Facebook

Зоозахисники радять подбати заздалегідь про тривожну валізку і для котів або собак, у яку варто покласти трохи сухого корму, воду в спеціальний пляшечці з ємністю для пиття, улюблену іграшку, та ліки, якщо потрібні.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.

Є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства.

Також під час масованої комбінованої атаки РФ на Київ та область, пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо «Нової пошти». Відділення №223 постраждало найбільше. На момент удару воно було зачинене, постраждалих немає. Посилки вціліли, їх перенаправлять у відділення №122. На місці працюють поліція та ДСНС.

Внаслідок нічної атаки було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину «Наш Формат». У видавництві наголосили, що тимчасово призупиняють відправлення замовлень. Відновити відправлення у видавництві планують наступного тижня.