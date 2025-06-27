Через заходи у центрі Києва 28 червня зміняться деякі тролейбусні маршрути: схеми

З 6:00 до закінчення заходів, орієнтовно до 12:00, тролейбуси курсуватимуть зі змінами

Зміни у русі громадського транспорту пов’язані з проведенням заходів у центральній частині міста

28 червня внесуть зміни у маршрути тролейбусів № 6, 16, 18. Про це повідомляє Главком із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

Зазначається, що зміни у русі громадського транспорту пов’язані з проведенням заходів у центральній частині міста.

З 6:00 до закінчення заходів, орієнтовно до 12:00, тролейбуси курсуватимуть:

маршрут № 6 – від Мінського масиву до станції метро «Лук’янівська»;

Схема зміненої ділянки шляху слідування тролейбусного маршруту № 6 інфографіка: «Київпастранс»

маршрути №№ 16, 18 – від вул. Мрії та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Тролейбусні маршрути №№ 16, 18 вранці 28 червня буде змінено інфонрафіка: «Київпастранс»

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, на Майдані Незалежності скориговано розміщення зупинки громадського транспорту. Наразі вона розташована перед поворотом з вул. Хрещатик на вул. Архітектора Городецького. Рішення про перенесення зупинки прийнято у зв’язку з символічністю простору, де розташований народний меморіал, а також для зручності пасажирів.

До слова, з 1 липня 2025 року змінюється вартість карт для оплати проїзду в міському транспорті. Звичайна синя транспортна карта коштуватиме 96 гривень, а пластиковий учнівський – 120 гривень.