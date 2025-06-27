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Через заходи у центрі Києва 28 червня зміняться деякі тролейбусні маршрути: схеми

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Через заходи у центрі Києва 28 червня зміняться деякі тролейбусні маршрути: схеми
З 6:00 до закінчення заходів, орієнтовно до 12:00, тролейбуси курсуватимуть зі змінами
фото: КМДА

Зміни у русі громадського транспорту пов’язані з проведенням заходів у центральній частині міста

28 червня внесуть зміни у маршрути тролейбусів № 6, 16, 18. Про це повідомляє Главком із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

Зазначається, що зміни у русі громадського транспорту пов’язані з проведенням заходів у центральній частині міста.

З 6:00 до закінчення заходів, орієнтовно до 12:00, тролейбуси курсуватимуть:

  • маршрут № 6 – від Мінського масиву до станції метро «Лук’янівська»;
Схема зміненої ділянки шляху слідування тролейбусного маршруту № 6
Схема зміненої ділянки шляху слідування тролейбусного маршруту № 6
інфографіка: «Київпастранс»
  • маршрути №№ 16, 18 – від вул. Мрії та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
Тролейбусні маршрути №№ 16, 18 вранці 28 червня буде змінено
Тролейбусні маршрути №№ 16, 18 вранці 28 червня буде змінено
інфонрафіка: «Київпастранс»

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності. 

Нагадаємо, на Майдані Незалежності скориговано розміщення зупинки громадського транспорту. Наразі вона розташована перед поворотом з вул. Хрещатик на вул. Архітектора Городецького. Рішення про перенесення зупинки прийнято у зв’язку з символічністю простору, де розташований народний меморіал, а також для зручності пасажирів.

До слова, з 1 липня 2025 року змінюється вартість карт для оплати проїзду в міському транспорті. Звичайна синя транспортна карта коштуватиме 96 гривень, а пластиковий учнівський – 120 гривень.

Теги: Київ громадський транспорт метро Київпастранс

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