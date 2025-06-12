Рух транспорту Богатирською в напрямку виїзду з міста буде обмежено: деталі

На час робіт рух транспорту на виїзд з міста буде організовано однією смугою з протилежної сторони

Водночас буде обмежено рух транспорту двома з’їздами на перетині з вул. Луговою

Із 13 червня до 6 липня частково обмежуватимуть рух транспорту вул. Богатирською в напрямку міста Вишгород. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Обмеження пов’язані з продовженням капітального ремонту. Цього разу роботи триватимуть на протилежному боці ділянки від АЗС «KLO» (вул. Богатирська, 1-Г) до заводу «Оболонь». Ремонтники розбиратимуть старе покриття та влаштовуватимуть нові шари дорожнього одягу.

На час робіт рух транспорту на виїзд з міста буде організовано однією смугою з протилежної сторони.

Водночас буде обмежено рух транспорту двома з’їздами на перетині з вул. Луговою.

Додатково для водіїв встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд ділянки виконання ремонтних робіт.

Із 13 червня до 6 липня рух транспорту Богатирською в напрямку виїзду з міста буде обмежено інфографіка: «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, до 18 червня частково обмежуватимуть рух проспектом Соборності. Дорожники КП ШЕУ Дніпровського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від Дарницької площі до мосту Патона. Ремонтні роботи проводитимуть поетапно без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Орієнтовно до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

До слова, у Голосіївському районі Києва вирішено упорядкувати внутрішньоквартальні та міжквартальні дороги. Таке рішення було прийняте 10 червня на пленарному засіданні V сесії Київської міської ради IX скликання.