У Києві зміниться час продажу алкоголю

Алкоголь можна буде придбати з 11:00 до 21:00 години

Із 27 березня влада Києва змінить години продажу алкогольних напоїв у місті. Про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

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Як зазначається, Рада оборони міста Києва ухвалила рішення про подовження часового проміжку, коли можна продавати алкоголь у магазинах і торговельних мережах. «У Києві з 27 березня дозволять продавати алкоголь з 11:00 до 21:00. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Це допоможе столичному бізнесу, а також сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевого бюджетів, запобіганню нелегальному обігу алкогольної продукції», – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році в Києві продаж алкоголю було заборонено, проте вже з 1 квітня 2022 року було дозволено з 11:00 до 16:00. З 2 червня того самого року алкоголь продавали вже з 11:00 до 19:00; пізніше (до 22:00) його можна було придбати в закладах громадського харчування.