Путін запанікував: Російські чиновники присіли на склянку

В Росії планують вирішити цю проблему пропагандою здорового способу життя

Володимир Путін на зустрічі з тво глави Володимирської області Олександром Авдєєвим заявив, що потрібно таки розгорнути пропаганду здорового способу життя. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Путіна, потрібно займатися цим просто, не віддавати на відкуп, не думати, що це якась другорядна річ: «п'ють мужики й надалі пити будуть».

Він уточнив, що в рамках боротьби з алкогольною залежністю «не можна нічого забороняти, не можна займатися надмірним підняттям цін, акцизів». Навпаки, треба вести «пропаганду здорового способу життя», а також «розвивати інфраструктуру для занять спортом та приділити належну увагу об'єктам культури».

За кілька днів до цього Путін зустрічався з іншим губернатором – головою Кіровської області Олександром Соколовим, і президент Росії знову заговорив про алкоголь – а точніше, про «високий рівень алкоголізації населення» у мономістах регіону.

«Не треба нічого запихати кудись під килим, лакувати нічого, треба займатися гострими проблемами, – переконував Путін Соколова. – Я прошу вас звернути на це увагу».

До цього Путін ніколи так часто не говорив про проблеми з алкозалежністю в Росії.

Нагадаємо, раніше Путін звинуватив росіян у масовому алкоголізмі.