Офіс президента планує заборонити купувати сигарети, алкоголь та пальне за готівку

Сьогодні частка нелегального тютюну на ринку оцінюється в 30%, а для алкоголю показник ще вищий

В Україні пропонують заборонити купувати алкоголь, цигарки та паливо за готівку, що має допомогти вивести ці ринки з тіні. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

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Зазначається, що сьогодні частка нелегального тютюну на ринку оцінюється в 30%, а для алкоголю показник ще вищий. Тому влада планує фундаментальні зміни в адмініструванні податків.

«Перше – електронний акциз, QR-код… Другий концепт – для того, щоб система запрацювала, – перевести розрахунки за підакцизні товари виключно у безготівковий формат, на оплату карткою», – зазначив Шурма.

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Заступник керівника Офісу президента розповів, що подібний формат тестували у травні минулого року, коли майже всі постачальники палива перейшли на безготівковий розрахунок. Це, за його словами, дозволило «оббілити» оборот палива і те саме станеться з алкоголем і цигарками, оскільки оплата безготівково виключить можливість несплати акцизу.

Водночас Шурма наголосив, що така концепція знаходиться лише на стадії обговорення, а нововведення прийматимуться на тлі збільшення податків на «шкідливе споживання» (тютюнові вироби, алкоголь та пальне).

Раніеш повідомлялося, що буде з цінами на пальне через бум генераторів та блекаут.