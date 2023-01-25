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Офіс президента планує заборонити купувати сигарети, алкоголь та пальне за готівку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Офіс президента планує заборонити купувати сигарети, алкоголь та пальне за готівку
фото ілюстративне

Сьогодні частка нелегального тютюну на ринку оцінюється в 30%, а для алкоголю показник ще вищий

В Україні пропонують заборонити купувати алкоголь, цигарки та паливо за готівку, що має допомогти вивести ці ринки з тіні. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

Зазначається, що сьогодні частка нелегального тютюну на ринку оцінюється в 30%, а для алкоголю показник ще вищий. Тому влада планує фундаментальні зміни в адмініструванні податків.

«Перше – електронний акциз, QR-код… Другий концепт – для того, щоб система запрацювала, – перевести розрахунки за підакцизні товари виключно у безготівковий формат, на оплату карткою», – зазначив Шурма.

Заступник керівника Офісу президента розповів, що подібний формат тестували у травні минулого року, коли майже всі постачальники палива перейшли на безготівковий розрахунок. Це, за його словами, дозволило «оббілити» оборот палива і те саме станеться з алкоголем і цигарками, оскільки оплата безготівково виключить можливість несплати акцизу.

Водночас Шурма наголосив, що така концепція знаходиться лише на стадії обговорення, а нововведення прийматимуться на тлі збільшення податків на «шкідливе споживання» (тютюнові вироби, алкоголь та пальне).

Раніеш повідомлялося, що буде з цінами на пальне через бум генераторів та блекаут.

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Теги: акциз алкоголь тютюнові вироби влада Офіс президента пальне

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