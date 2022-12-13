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Через війну росіяни отримали алкогольний «сюрприз» від Китаю

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Через війну росіяни отримали алкогольний «сюрприз» від Китаю
Західні країни зупинили експорт хмільного напою в Росію
фото з відкритих джерел

На тлі війни та санкцій на ринку РФ з'явиться китайське пиво

Московська пивоварна компанія вирішила замінити поставку європейського пива на китайське. Про це повідомляє російське видання Коммерсантъ.

Проблеми з поставками напою з Європи спричинили війна та санкції. Бельгія, Нідерланди, Чехія, Велика Британія, США та інші країнили припинили експорт хмільного напою до країни-агресорки. Тож РФ була вимушена перейти на азіатську продукцію – тепер росіяни питимуть китайське пиво Tsingtao.

Імпорт із КНР складатиме понад 40 тис. одиниць і вже виріс на 12%, у порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, у РФ підвищилися показники виробництва алкоголю. У путінській боротьбі з алкоголізмом стали відомі несподівані результати. Допоки президент країни-агресорки турбується про зловживання алкоголем серед населення, виробництво алкоголю у країні зросло на 10,8% із початку року.

До слова, російський диктатор поділився своїми методами боротьби з алкоголізмом, адже Росію накрив алкогольний психоз. У регіонах РФ фіксуються досить високі показники захворюваності з діагнозами «алкоголізм» та «алкогольний психоз». Щоб виправити ситуацію, російський президент Володимир Путін рекомендує розгорнути кампанію пропаганди здорового способу життя, але у жодному разі «не забороняти людям пити». 

Раніше повідомлялося, що Путін запанікував: російські чиновники стали частіше пити алкоголь. До початку повномасштабного вторгнення він ніколи так часто не говорив про проблеми з алкозалежністю в Росії. Проте після війни диктатор почав приділяти особливу увагу проблемі зловживання алкоголем, адже його непокоїть зловживання алкоголем серед його близького оточення та вищого керівництва РФ.

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Теги: росія пиво санкції

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