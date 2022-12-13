Через війну росіяни отримали алкогольний «сюрприз» від Китаю

На тлі війни та санкцій на ринку РФ з'явиться китайське пиво

Московська пивоварна компанія вирішила замінити поставку європейського пива на китайське. Про це повідомляє російське видання Коммерсантъ.

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Проблеми з поставками напою з Європи спричинили війна та санкції. Бельгія, Нідерланди, Чехія, Велика Британія, США та інші країнили припинили експорт хмільного напою до країни-агресорки. Тож РФ була вимушена перейти на азіатську продукцію – тепер росіяни питимуть китайське пиво Tsingtao.

Імпорт із КНР складатиме понад 40 тис. одиниць і вже виріс на 12%, у порівнянні з минулим роком.

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Нагадаємо, у РФ підвищилися показники виробництва алкоголю. У путінській боротьбі з алкоголізмом стали відомі несподівані результати. Допоки президент країни-агресорки турбується про зловживання алкоголем серед населення, виробництво алкоголю у країні зросло на 10,8% із початку року.

До слова, російський диктатор поділився своїми методами боротьби з алкоголізмом, адже Росію накрив алкогольний психоз. У регіонах РФ фіксуються досить високі показники захворюваності з діагнозами «алкоголізм» та «алкогольний психоз». Щоб виправити ситуацію, російський президент Володимир Путін рекомендує розгорнути кампанію пропаганди здорового способу життя, але у жодному разі «не забороняти людям пити».

Раніше повідомлялося, що Путін запанікував: російські чиновники стали частіше пити алкоголь. До початку повномасштабного вторгнення він ніколи так часто не говорив про проблеми з алкозалежністю в Росії. Проте після війни диктатор почав приділяти особливу увагу проблемі зловживання алкоголем, адже його непокоїть зловживання алкоголем серед його близького оточення та вищого керівництва РФ.