У Києві знову почалися відключення світла: графік

Сьогодні, 23 жовтня, у Києві знову відключатимуть світло

Влада столиці закликає жителів міста знизити споживання електроенергії

За розпорядженням «Укренерго» у Києві почалися стабілізаційні відключення світла. Про це повідомляє пресцентр Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Графік відключення доступний за посиланням.

«Нагадуємо мешканцям про необхідність помірно споживати електроенергію: вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00», – йдеться у повідомленні.

Пресслужба ДТЕК «Київські електромережі» повідомила, що компанія докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше чотирьох годин.

«Однак в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, учора, 22 жовтня, за розпорядженням НЕК «Укренерго», у Києві також застосовувалися стабілізаційні відключення електроенергії.

До слова, що 22 жовтня у Києві розпочався опалювальний сезон, враховуючи похолодання та необхідність зменшити навантаження на систему електропостачання. Наразі відомо, що у столиці приблизно 30% будинків отримали опалення. Решту підключать уже протягом тижня. У КМДА зазначають, що підключення до централізованого опалення позитивно впливає на економію електроенергії у Києві.