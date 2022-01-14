У Києві знову скасували рейси електричок

Електрички не виходять на маршрути вже кілька днів – їх скасовують на добу-дві, а потім знову повідомляють про скасування на наступний день

14 січня в Києві знову не вийдуть на маршрути вісім міських електричок. Причини скасування рейсів-технічні, повідомляє пресслужба КП «Київпастранс».

Скасовується курсування таких рейсів:

Ранок 14 січня

№ 7307 (06:30) від станції Дарниця;

№ 7308 (06:54) від станції Київ-Волинський;

№ 7315 (07: 51) від станції Дарниця;

№ 7316 (8:12) від станції Київ-Волинський.

Вечір 14 січня

№7416 (16:18) від станції Борщагівська;

№ 7423 (17:11) від станції Дарниця;

№ 7424 (17:55) від станції Борщагівська;

7431 (19: 01) від станції Дарниця.

«Київпастранс» вибачається перед пасажирами за тимчасові незручності, але, при цьому, не пояснює, чому ці електрички не виходять на маршрути вже кілька днів – їх скасовують на добу-дві, а потім знову повідомляють про скасування на наступний день – у всіх випадках лише повідомляють про якісь технічні причини змін у графіку.

Скасування рейсів столичних електричок «Київпастрансом» вже стало звичайною практикою. Примітно, що на вищевказані маршрути поїзда не виходять ще з 10 січня, причому за таким же графіком.

У всіх випадках повідомляють про технічні причини змін графіка.

Як повідомлялося, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції «Почайна» було скасовано низку рейсів міської електрички 15, 16 та 17 грудня.

Нещодавно в одному із вагонів міської електрички невідомі розбили вікно. Працівники залізниці проявили винахідливість і заклеїли вікно рекламою.