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    У Києві знову скасували рейси електричок

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    Скасування рейсів столичних електричок &laquo;Київпастрансом&raquo; вже стало звичайною практикою - У Києві знову скасували рейси електричок
    Скасування рейсів столичних електричок «Київпастрансом» вже стало звичайною практикою
    фото з відкритих джерел

    Електрички не виходять на маршрути вже кілька днів – їх скасовують на добу-дві, а потім знову повідомляють про скасування на наступний день

    14 січня в Києві знову не вийдуть на маршрути вісім міських електричок. Причини скасування рейсів-технічні, повідомляє пресслужба КП «Київпастранс».

    Скасовується курсування таких рейсів:

    Ранок 14 січня

    • № 7307 (06:30) від станції Дарниця;
    • № 7308 (06:54) від станції Київ-Волинський;
    • № 7315 (07: 51) від станції Дарниця;
    • № 7316 (8:12) від станції Київ-Волинський.

    Вечір 14 січня

    • №7416 (16:18) від станції Борщагівська;
    • № 7423 (17:11) від станції Дарниця;
    • № 7424 (17:55) від станції Борщагівська;
    • 7431 (19: 01) від станції Дарниця.

    «Київпастранс» вибачається перед пасажирами за тимчасові незручності, але, при цьому, не пояснює, чому ці електрички не виходять на маршрути вже кілька днів – їх скасовують на добу-дві, а потім знову повідомляють про скасування на наступний день – у всіх випадках лише повідомляють про якісь технічні причини змін у графіку.

    Скасування рейсів столичних електричок «Київпастрансом» вже стало звичайною практикою. Примітно, що на вищевказані маршрути поїзда не виходять ще з 10 січня, причому за таким же графіком.

    У всіх випадках повідомляють про технічні причини змін графіка.

    Як повідомлялося, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції «Почайна» було скасовано низку рейсів міської електрички 15, 16 та 17 грудня.

    Нещодавно в одному із вагонів міської електрички невідомі розбили вікно. Працівники залізниці проявили винахідливість і заклеїли вікно рекламою.

    Теги: Київ Київпастранс
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    У Києві знову скасували рейси електричок