У Києві три дні не курсуватиме міська електричка (список рейсів)

На коліях станції «Почайна» проводитимуться ремонтні роботи

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції «Почайна» скасовується низка рейсів міської електрички 15, 16 та 17 грудня. Про це повідомляє «Київпастранс».

За даними перевізника, 15 грудня 2021 року з 9:00 до 18:00 скасовується курсування наступних рейсів:

№7410 Борщагівка – Дарниця

№7414 Борщагівка – Дарниця

№7416 Борщагівка – Дарниця

№7418 Борщагівка – Дарниця

№7419/7420 Дарниця – Дарниця

№7421/7422 Дарниця – Дарниця

№7502 Почайна – Дарниця

№7413 Дарниця – Київ–Волинський

№7507 – Троєщина – Почайна

Також змінюється маршрут прямування електропоїздів:

№7326 Київ – Волинський – Дарниця ( через з. п. Північна)

№7328 Київ – Волинський – Дарниця( через з. п. Північна)

№7409 – Дарниця – Київ–Волинський ( через з.п. Північна)

16 та 17 грудня скасовуються рейси:

№7502 Почайна – Дарниця

№7507 Троєщина – Почайна

№7321/7322 Дарниця – Дарниця

№7323 Дарниця – Борщагівка

№7329 Дарниця – Борщагівка

№ 7323 Київ – Волинський – Дарниця

Також змінюється маршрут прямування електропоїздів:

№7330 Київ– Волинський– Дарниця ( через з. п. Північна).

До слова, раніше невідомі розбили вікна у пасажирському потязі на станції Трипілля. Згодом працівники Обухівського відділу поліції спільно з представниками воєнізованої охорони Південно-західної залізниці затримали групу неповнолітніх хлопців і дівчат, які ґрунтовно підозрюються у скоєнні низки злочинів та пошкодження майна, що належить ПАТ «Укрзалізниця». Правоохоронці встановили, що задля забави хулігани кидали палаючі шини на залізничні колії, чи залишали там інші сторонні предмети. Розбивали камінням маневрові світлофори, що у свою чергу могло спричинити тяжкі наслідки, оскільки це обладнання відповідає за безпеку руху потягів. Кидали камінці у вікна пасажирських поїздів, чим наражали не небезпеку присутніх там людей.

Також раніше пперативники Київщини встановили причетних до розгрому вагону приміської електрички Фастів–Київ. За 20 хвилин, поки електропотяг був в дорозі від Фастова до Мотовилівки, зловмисники побили всі вікна та відірвали сидіння у четвертому вагоні. Це сталося у жовтні 2018 року.