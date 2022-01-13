У Києві знову «замінування». Поліція перевіряє школи і торгові центри

Будівлі шкіл та торгових центрів перевіряють вибухотехніки та кінологи з собаками

Під час перевірки школи на вул. Жабаєва було евакуйовано 480 осіб

У четвер, 13 січня, правоохоронці перевірили повідомлення про замінування середньої школи у Шевченківському районі столиці, небезпечних предметів виявлено не було. Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

«Зранку у нас було повідомлення щодо замінування середньої школи по вулиці Жабаєва (знаходиться у Шевченківському районі Києва. – Ред.). Її було оглянуто, небезпечних предметів не було виявлено. Евакуйовувалися 480 людей», – поінформувала Гірдвіліс.

За її словами, також зранку 13 січня до київських правоохоронців надійшло повідомлення про начебто мінування кількох торговельних центрів у місті, вони ще перевіряються.

Так само перевіряються ще кілька шкіл у зв’язку з повідомленням про їх мінування. Перевірки цих навчальних закладів також ще не завершені.

Нагадаємо, 12 січня до поліції надійшло повідомлення про замінування аеропорту «Бориспіль» та київського аеропорту імені Ігоря Сікорського.

Під час перевірки в аеропорту «Бориспіль» будь-яких підозрілих предметів не виявлено. Аеропорт свою роботу не припиняв та працює в штатному режимі.

Також 12 січня невідомі повідомили про замінування чотирьох станцій київського метро.

11 січня анонімне повідомлення про замінування столичних шкіл надійшло до колл-центру СБУ. Правоохоронці перевірили 373 навчальні заклади, щодо яких надійшли повідомлення про мінування.