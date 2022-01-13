Наступного тижня буде визначено, яким шляхом ітиме Україна
Задля «компромісу» Зеленський і компанія ладні «врахувати інтереси Росії»
Коли нацистський і сталінський режими зчепилися у двобої, через «геніальне» керівництво Сталіна і його командирів маса радянської військової техніки була втрачена.
При обороні мусили використовувати ось такі шедеври винахідливості, як цей «саморобний легкий танк «На іспуг», що виставлений у Національному музеї історії України у Другій Світовій війні.
Він видається гарною метафорою сьогоднішньої політики Росії. Торохкотить, гримить, пхається всюди «кривим дулом» (с) – у сподіванні на те, що когось злякає. Західний світ не дуже злякався. Росіяни із своїм «ультиматумом» дістали відкоша.
Але це як у математиці – необхідна, але недостатня умова для безпеки України.
Бо задля «компромісу» Зеленський і компанія ладні будуть піти на принизливі і стратегічно самовбивчі умови «розуміння і врахування інтересів Росії». Як нещодавно процитував Зеленського один лояльний до влади ЗМІ – «настав час домовлятись». Восени 2019-го нинішнє керівництво країни вже показало готовність до змови з росіянами – тоді лише червоні лінії, проведені суспільством і опозицією, зупинили той сценарій.
Тепер, певно, на упередження, Зеленський і компанія бажають «знешкодити» Порошенка. Бо, як показали і Білорусь, і Казахстан, протести без лідера не мають перспективи. Тому зеленські теж беруть на озброєння тактику «на іспуг». Теж гримлять і торохкотять.
Наступного тижня буде визначено, яким шляхом ітиме Україна.
І чи справдяться сподівання Зеленського на «домовляння» з Росією.
Тому ми не злякаємось.
Понеділок, 17 січня, 8.00, аеропорт «Київ».
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Джерело: блог Ростислава Павленка