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    У Києві зросла кількість шкіл і садочків, закритих на карантин

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    На дистанційне навчання переведені&nbsp;1082 класи столичних шкіл - У Києві зросла кількість шкіл і садочків, закритих на карантин
    На дистанційне навчання переведені 1082 класи столичних шкіл
    Фото з відкритих джерел

    На коронавірус хворіють понад 1,3 тис. київських школярів

    Станом на 27 листопада на карантин у Києві зачинені 6 шкіл та 8 дитсадків. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «На сьогодні в столиці зачинені на карантин 6 шкіл. На дистанційне навчання переведені 1082 класи у 277 школах», – сказав він.

    Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 1358. Також хворіють понад 960 педагогів.

    У дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 205 груп у 154 садках. 8 садочків повністю зачинені на карантин.

    «Наповненість дітей у садках сьогодні – понад 51%», - зазначив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      693407
    • Хворіють
      355260
    • Одужали
      326238
    • Померли
      11909

    За минулу добу, 26 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1520 людей. Це на 121 особу більше, ніж за попередню добу (за добу 25 листопада було 1399 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 65539 випадків захворювання на Covid-19.

    Нагадаємо, станом на 25 листопада через коронавірус у Києві на карантин були закриті п'ять шкіл і сім дитсадків.

    Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що карантин вихідного дня не дав ефективного результату в боротьбі з поширенням Covid-19. Головний санітарний лікар столиці вважає за необхідне найближчим часом ввести локдаун.

    Теги: Віталій Кличко Київ школа карантин дитячий садок коронавірус
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