У Києві зросла кількість шкіл і садочків, закритих на карантин

На коронавірус хворіють понад 1,3 тис. київських школярів

Станом на 27 листопада на карантин у Києві зачинені 6 шкіл та 8 дитсадків. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«На сьогодні в столиці зачинені на карантин 6 шкіл. На дистанційне навчання переведені 1082 класи у 277 школах», – сказав він.

Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 1358. Також хворіють понад 960 педагогів.

У дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 205 груп у 154 садках. 8 садочків повністю зачинені на карантин.

«Наповненість дітей у садках сьогодні – понад 51%», - зазначив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 693407

Хворіють 355260

Одужали 326238

Померли 11909

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За минулу добу, 26 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1520 людей. Це на 121 особу більше, ніж за попередню добу (за добу 25 листопада було 1399 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 65539 випадків захворювання на Covid-19.

Нагадаємо, станом на 25 листопада через коронавірус у Києві на карантин були закриті п'ять шкіл і сім дитсадків.

Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що карантин вихідного дня не дав ефективного результату в боротьбі з поширенням Covid-19. Головний санітарний лікар столиці вважає за необхідне найближчим часом ввести локдаун.