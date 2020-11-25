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    Коронавірус і навчання: скільки шкіл Києва закриті на карантин

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    Переведені на дистанційне навчання 1041 клас - Коронавірус і навчання: скільки шкіл Києва закриті на карантин
    Переведені на дистанційне навчання 1041 клас
    Фото з відкритих джерел

    Зросла кількість дитячих садочків столиці, закритих на карантин

    Через коронавірус у Києві на карантин закриті п'ять шкіл і переведені на дистанційне навчання 1041 клас. Також на карантині сім дитсадків та 192 групи в садочках. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «На сьогодні в місті закриті на карантин 5 шкіл. На дистанційному навчанні загалом 1041 клас у 268 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 1277. Також хворіють більш, як 850 педагогів», – розповів мер. 

    За його словами, в дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 192 групи в 147 садках.

    Наповненість дітей у садках сьогодні – понад 51%.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      661858
    • Хворіють
      342588
    • Одужали
      307778
    • Померли
      11492

    Нагадаємо, станом на 23 листопада у Києві на карантин були закриті вісім шкіл і чотири дитсадки.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 24 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 980 людей. Це на 442 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 23 листопада було 1422 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 62620 випадків захворювання на Covid-19.

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    Теги: Віталій Кличко Київ школа навчання карантин дитячий садок коронавірус
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