Станція київського метро відновила роботу після псевдозамінування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів

Після перевірки станцію «Площа Льва Толстого» і пересадку відчинено на вхід та вихід.

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

Під час перевірки станції правоохоронцями вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Наразі метрополітен працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, повідомлення про замінування станції надійшло близько 14:30 години.

Як повідомлялося, 16 червня на червоній лінії київського метро стався інцидент, через який на деякий час припиняли рух потягів. На станції «Театральна» людей на вхід взагалі не пускали, оскільки на платформі утворився натовп.

Згодом у поліції розповіли, що на платформі станції метро «Берестейська» перебував чоловік із ножем і погрожував завдати собі тілесних ушкоджень. Потім він зіскочив на колії й забіг у тунель.

17 червня на платформі станції метро «Театральна» сталася сутичка між агресивно налаштованими чоловіками та групою осіб.

Раніше «Главком» писав, що мешканці Києва не виконують масковий режим під час поїздок у столичній підземці.

Деякі пасажири заходять в метро в масках, але потім їх знімають.