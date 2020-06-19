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    Станція київського метро відновила роботу після псевдозамінування

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    Станція київського метро відновила роботу після псевдозамінування

    Правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів

    Після перевірки станцію «Площа Льва Толстого» і пересадку відчинено на вхід та вихід.

    Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

    Під час перевірки станції правоохоронцями вибухонебезпечних предметів не виявлено.

    Наразі метрополітен працює у звичайному режимі.

    Нагадаємо, повідомлення про замінування станції надійшло близько 14:30 години.

    Як повідомлялося, 16 червня на червоній лінії київського метро стався інцидент, через який на деякий час припиняли рух потягівНа станції «Театральна» людей на вхід взагалі не пускали, оскільки на платформі утворився натовп.

    Згодом у поліції розповіли, що на платформі станції метро «Берестейська» перебував чоловік із ножем і погрожував завдати собі тілесних ушкоджень. Потім він зіскочив на колії й забіг у тунель.

    17 червня на платформі станції метро «Театральна» сталася сутичка між агресивно налаштованими чоловіками та групою осіб.

    Раніше «Главком» писав, що мешканці Києва не виконують масковий режим під час поїздок у столичній підземці.

    Деякі пасажири заходять в метро в масках, але потім їх знімають.

    Київ метро замінування
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