У Київському університет імені Бориса Грінченка презентують книгу «Заборонити рашизм»
Презентація книги «Заборонити рашизм» відбудеться 28 лютого
28 лютого у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбудеться презентація книги «Заборонити рашизм». Про це інформує пресслужба Київської міської адміністрації.
Це перше науково-публіцистичне видання, у якому дається визначення рашизму як ідеології та суспільної практики сьогодення. Ця книга про новий вид фашизму, про його витоки, методи російського експансіонізму та гегемонізму щодо України, решти Європи і всього світу.
Автор ідеї створення книги й натхненником проєкту був Віктор Огнев'юк – український філософ, професор, академік НАПН України, фундатор і ректор Університету Грінченка (2007–2022).
У заході, зокрема, візьмуть участь члени авторського колективу:
- Володимир Огризко, кандидат історичних наук, міністр закордонних справ України (2007–2009), керівник Центру дослідження Росії, проректор з міжнародної діяльності Університету;
- Павло Полянський, кандидат історичних наук, доцент, заступник державного секретаря Кабінету Міністрів України;
- Борис Гуменюк, доктор історичних наук, професор, Надзвичайний і Повноважний Посол, ректор Дипломатичної академії України при МЗС України (1996-2003);
- Валентина Піскун, доктор історичних наук, професор, завідувачка відділу джерелознавства новітньої історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України;
- Ігор Гирич, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу джерелознавства нової історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.
Адреса: Київ, вул. Левка Лук’яненка, 13-б
Початок: о 15:00.
Авторський колектив: В. Огнев’юк, В. Андрєєв, В. Брехуненко, М. Відейко, Б. Гуменюк, І. Гирич, Л. Масенко, Ю. Митрофаненко, В. Огризко, О. Палій, В. Піскун, П. Полянський, В. Сергійчук, П. Чернега.
У книзі досліджуються витоки формування російського месіанства та експансіонізму, які стали підґрунтям до творення імперської ідеології «русского мира», набули гіпертрофованих рис та вилилися у пряму військову агресію проти суверенної держави Україна. Дається визначення рашизму як ідеології й суспільної практики сьогодення, розкриваються сутнісні складові ідеології й практики рашизму.
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