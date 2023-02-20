У Київському університет імені Бориса Грінченка презентують книгу «Заборонити рашизм»

Авторський колектив: В. Огнев’юк, В. Андрєєв, В. Брехуненко, М. Відейко, Б. Гуменюк, І. Гирич, Л. Масенко, Ю. Митрофаненко, В. Огризко, О. Палій, В. Піскун, П. Полянський, В. Сергійчук, П. Чернега.

У книзі досліджуються витоки формування російського месіанства та експансіонізму, які стали підґрунтям до творення імперської ідеології «русского мира», набули гіпертрофованих рис та вилилися у пряму військову агресію проти суверенної держави Україна. Дається визначення рашизму як ідеології й суспільної практики сьогодення, розкриваються сутнісні складові ідеології й практики рашизму.