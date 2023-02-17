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Президент призначив голову військової адміністрації Чернігова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент призначив голову військової адміністрації Чернігова
Брижинський у вересні 2022 року був призначений начальником відділу оперативного управління штабу командування Сухопутних військ
фото з відкритих джерел

Очільником військової адміністрації Чернігова став екс-командир 93 бригади

Глава української держави Володимир Зеленський призначив Дмитра Брижинського начальником Чернігівської міської військової адміністрації. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

«Призначити Брижинського Дмитра Володимировича начальником Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області», – йдеться в тексті указу.

Брижинський народився на Чернігівщині, має звання полковника Збройних сил України. З березня 2019 року до 2022 року був командиром 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

У вересні 2022 року був призначений начальником відділу оперативного управління штабу командування Сухопутних військ.

У грудні минулого року міського голову Чернігова Владислава Атрошенка було на рік усунуто з посади за корупційні порушення. Атрошенко звернувся до Зеленського та назвав це рішення проявом «руйнівної політичної війни чиновників Офісу президента». Він заявив, що подасть апеляцію.

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Теги: Чернігів Володимир Зеленський війна

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