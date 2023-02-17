Президент призначив голову військової адміністрації Чернігова

Брижинський у вересні 2022 року був призначений начальником відділу оперативного управління штабу командування Сухопутних військ

Очільником військової адміністрації Чернігова став екс-командир 93 бригади

Глава української держави Володимир Зеленський призначив Дмитра Брижинського начальником Чернігівської міської військової адміністрації. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

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«Призначити Брижинського Дмитра Володимировича начальником Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області», – йдеться в тексті указу.

Брижинський народився на Чернігівщині, має звання полковника Збройних сил України. З березня 2019 року до 2022 року був командиром 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

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У вересні 2022 року був призначений начальником відділу оперативного управління штабу командування Сухопутних військ.

У грудні минулого року міського голову Чернігова Владислава Атрошенка було на рік усунуто з посади за корупційні порушення. Атрошенко звернувся до Зеленського та назвав це рішення проявом «руйнівної політичної війни чиновників Офісу президента». Він заявив, що подасть апеляцію.