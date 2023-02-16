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Зеленський звернувся до парламенту Норвегії: очікуємо велику фінансову допомогу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський звернувся до парламенту Норвегії: очікуємо велику фінансову допомогу
Норвегія обговорює пакет у майже €7 млрд для України
фото: president.gov.ua

Пакет норвезької підтримки отримав назву «Програма Нансена»

Президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до норвезького Стортингу, де в четвер уряд представляє свій п’ятирічний пакет допомоги Україні на 75 млрд норвезьких крон (майже €7 млрд). Про це повідомляє телерадіокомпанія NRK.

«Суверенні держави мають право захищати себе і мають право отримувати допомогу від друзів для самозахисту. Війна Росії проти України порушує всі ці принципи, які є визначальними для Норвегії та наших національних інтересів. Тому боротьба українців – це також і наша боротьба», – сказав прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, перш ніж дати слово українському президенту.

Зеленський подякував Норвегії за допомогу у війні. Він також пригадав, що вперше звертався до Стортингу у 35-й день війни і зазначив, що від березня дуже багато змінилося і з’явилася впевненість у тому, що вільний світ не лишить Україну на самоті.

«Норвезький внесок у це історичний. Ви допомагаєте нам з протиповітряною обороною, яка захищає наші міста від російського терору, ви допомагаєте нам протитанковою зброєю, ви допомагаєте нам з відновленням енергетичної інфраструктури після ударів російських ракет і іранських дронів. А тепер ви створюєте дуже важливий прецедент довгострокового фінансування країни, яка захищає свою незалежність і право кожної країни жити у відповідності до міжнародного права», – сказав Зеленський.

За його словами, цей прецедент важливий, оскільки дає відчуття майбутнього і впевненість у наявності надійного плеча союзників і надалі.

«Ми не знаємо, що станеться за цей період у 5 років. Але ми знаємо, чого не станеться: Росія не подолає нашої єдності, Кремль не зробить терор і залякування новою реальністю для Європи. Російський прапор не залишиться над окупованими територіями України. Це так само точно, як ваші NASAMS, що захищають небо України, – заявив президент України.

Він наголосив, що Україна і далі потребує ППО, і це питання життя і смерті. Президент згадав про російську атаку минулої ночі, коли українська ППО змогла збити половину ракет. За словами президента, метою є стовідсоткова відсіч російському терору.

Уряд і більшість у Стортингу домовилися про п'ятирічну програму надання допомоги постраждалій від війни Україні. Пакет підтримки отримав назву «Програма Нансена».

До 2027 року Україна отримає багатомільярдну допомогу від Норвегії. Допомога має бути як військовою, так і цивільною. Загальний обсяг допомоги становить 75 мільярдів норвезьких крон, з щорічним виділенням 15 мільярдів норвезьких крон.

У Стортингу існує широка політична підтримка урядового пакету щодо України. Кілька партійних лідерів були присутні на презентації пакету в Стортингу в четвер.

Норвегія також надасть підтримку країнам на півдні, які постраждали від наслідків війни. Водночас, Норвегія надаватиме як гуманітарну, так і продовольчу допомогу країнам, що потерпають від голоду.

Нагадаємо, що нещодавно норвезький уряд заявив, що планує наростити свій внесок у військову допомогу Києву. Норвегія розмірковує над відправкою в Україну БМП CV90. 

 

Теги: війна Норвегія фінансування Володимир Зеленський Україна

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