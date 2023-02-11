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Новий рекорд: за добу ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Новий рекорд: за добу ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів
Сили оборони продовжують нанесення ударів по обʼєктах противника
фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ завдали нищівних ударів по загарбниках

За добу 10 лютого українські Сили оборони ліквідували близько 1140 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну знищено 136880 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 лютого 2023-го орієнтовно склали:

  • танків ‒ 3267 (за добу 9) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 6474 (+3) од.,
  • артилерійських систем – 2270 (+19) од.,
  • РСЗВ – 463 (+0) од.,
  • засобів ППО ‒ 234 (+1) од.,
  • літаків ‒ 295 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 286 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1997 (+27) од.,
  • крилатих ракет ‒ 857 (+61) од.,
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5134 (+8) од.,
  • спеціальної техніки ‒ 214 (+3) од.
Новий рекорд: за добу ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів фото 1

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 353-тя доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Протягом минулої доби противник завдав чергового масованого ракетного удару по території нашої країни, зокрема цілив по цивільній інфраструктурі. Попри значні втрати, окупанти продовжують вести наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: втрати росія війна окупанти Генштаб

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