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Стало відомо, чи підтримають США передачу Україні винищувачів F-16

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Стало відомо, чи підтримають США передачу Україні винищувачів F-16
F-16 користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь
фото з відкритих джерел

США підтримують внески, які союзники роблять для України

Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер очікує, що Вашингтон підтримає ідею союзників передати Україні винищувачі F-16. Про це він сказав в інтерв'ю Delfi.

На запитання, чи готовий Білий дім дозволити Нідерландам постачання F-16 Україні, Карпентер заявив: «Ми вже давно дотримуємося думки, що те, що постачають наші союзники – це їхня справа. І ми підтримуємо незліченні внески, які наші союзники зробили для України… І тому я очікую, що в США буде широка підтримка наших союзників, які продовжуватимуть нарощувати свій внесок».

На уточнювальне запитання, чи стосується це винищувачів, він відповів ствердно.

F-16наймасовіший бойовий літак у світі з великим спектром озброєнь. Завдяки своїй універсальності і відносно невисокій вартості F-16 користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь, перебуваючи на озброєнні 24 країн. F-16 є наймасовішим винищувачем четвертого покоління. Саме його хочуть отримати Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, Нідерланди готові розглянути питання щодо постачання Україні F-16, якщо отримають запит від українського уряду.

Президент Володимир Зеленський попросив партнерів на наступному «Рамштайні» погодити постачання Україні цих літаків та далекобійних ракет.

Читайте також: Україна потребує авіації для контрнаступу: чи є шанси отримати F-16 від партнерів?

 

Теги: війна США Нідерланди Україна літак

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