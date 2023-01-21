Стало відомо, чи підтримають США передачу Україні винищувачів F-16
США підтримують внески, які союзники роблять для України
Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер очікує, що Вашингтон підтримає ідею союзників передати Україні винищувачі F-16. Про це він сказав в інтерв'ю Delfi.
На запитання, чи готовий Білий дім дозволити Нідерландам постачання F-16 Україні, Карпентер заявив: «Ми вже давно дотримуємося думки, що те, що постачають наші союзники – це їхня справа. І ми підтримуємо незліченні внески, які наші союзники зробили для України… І тому я очікую, що в США буде широка підтримка наших союзників, які продовжуватимуть нарощувати свій внесок».
На уточнювальне запитання, чи стосується це винищувачів, він відповів ствердно.
Нагадаємо, Нідерланди готові розглянути питання щодо постачання Україні F-16, якщо отримають запит від українського уряду.
Президент Володимир Зеленський попросив партнерів на наступному «Рамштайні» погодити постачання Україні цих літаків та далекобійних ракет.
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