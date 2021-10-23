  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У КМДА розповіли, чи можуть канікули в Києві тривати понад два тижні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Після 31 жовтня передбачається організувати процес навчання в дистанційному форматі - У КМДА розповіли, чи можуть канікули в Києві тривати понад два тижні

    Після 31 жовтня передбачається організувати процес навчання в дистанційному форматі

    Фото з відкритих джерел

    З суботи, 23 жовтня, столичні школи йдуть на двотижневі канікули

    Канікули в школах Києва триватимуть не більше двох тижнів, а після 31 жовтня на учнів чекає дистанційне навчання. Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, – повідомляє «Апостроф».

    «Ми маємо відповідні навчальні плани, і вони повинні бути виконані», – відповів він на питання про можливість продовження канікул.

    Він зазначив, що після 31 жовтня передбачається організувати процес навчання в дистанційному форматі.

    «Усі без винятку школи від 23 до 31 жовтня – на канікулах, а далі всі без винятку йдуть на дистанційку», – уточнив Поворозник.

    В «жовтої» зоні на ранок 23 жовтня залишаються:

    • Вінницька,
    • Закарпатська,
    • Кіровоградська,
    • Полтавська область.

    Київська область вже перейшла в «помаранчеву» зону.

    Як повідомлялося, 23 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ще дві області України перейшли у «червону» зону карантину.

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 23229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1777, медпрацівників – 438. Також за минулу добу госпіталізовано – 5362 особи, летальних випадків – 483, одужало – 8330 осіб.

    Теги: Київ канікули навчання КМДА карантин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У КМДА розповіли, чи можуть канікули в Києві тривати понад два тижні