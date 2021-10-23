У КМДА розповіли, чи можуть канікули в Києві тривати понад два тижні
Після 31 жовтня передбачається організувати процес навчання в дистанційному форматі
З суботи, 23 жовтня, столичні школи йдуть на двотижневі канікули
Канікули в школах Києва триватимуть не більше двох тижнів, а після 31 жовтня на учнів чекає дистанційне навчання. Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, – повідомляє «Апостроф».
«Ми маємо відповідні навчальні плани, і вони повинні бути виконані», – відповів він на питання про можливість продовження канікул.
Він зазначив, що після 31 жовтня передбачається організувати процес навчання в дистанційному форматі.
«Усі без винятку школи від 23 до 31 жовтня – на канікулах, а далі всі без винятку йдуть на дистанційку», – уточнив Поворозник.
В «жовтої» зоні на ранок 23 жовтня залишаються:
- Вінницька,
- Закарпатська,
- Кіровоградська,
- Полтавська область.
Київська область вже перейшла в «помаранчеву» зону.
Як повідомлялося, 23 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ще дві області України перейшли у «червону» зону карантину.
Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 23229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1777, медпрацівників – 438. Також за минулу добу госпіталізовано – 5362 особи, летальних випадків – 483, одужало – 8330 осіб.