У КМДА розповіли, чи можуть канікули в Києві тривати понад два тижні

Після 31 жовтня передбачається організувати процес навчання в дистанційному форматі

З суботи, 23 жовтня, столичні школи йдуть на двотижневі канікули

Канікули в школах Києва триватимуть не більше двох тижнів, а після 31 жовтня на учнів чекає дистанційне навчання. Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, – повідомляє «Апостроф».

«Ми маємо відповідні навчальні плани, і вони повинні бути виконані», – відповів він на питання про можливість продовження канікул.

Він зазначив, що після 31 жовтня передбачається організувати процес навчання в дистанційному форматі.

«Усі без винятку школи від 23 до 31 жовтня – на канікулах, а далі всі без винятку йдуть на дистанційку», – уточнив Поворозник.

В «жовтої» зоні на ранок 23 жовтня залишаються:

Вінницька,

Закарпатська,

Кіровоградська,

Полтавська область.

Київська область вже перейшла в «помаранчеву» зону.

Як повідомлялося, 23 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ще дві області України перейшли у «червону» зону карантину.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 23229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1777, медпрацівників – 438. Також за минулу добу госпіталізовано – 5362 особи, летальних випадків – 483, одужало – 8330 осіб.