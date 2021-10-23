У селі на Рівненщині, де виявили спалах поліомієліту, люди тікали городами від медиків

«Втікали городами, закривали ворота і спускали собак», жителі села під Рівним шокували медиків дикунством

Місцеві активісти назвали те, що відбувається в громаді через запрошення для щеплення дикунством і середньовіччям. У Рівненській області на території однієї з ОТГ зафіксували спалах поліомієліту. Хворобу виявили у півторарічної дитини, а потім у шести її братиків та сестричок. Малюка паралізувало, а медики заходилися проводити профілактичні заходи та запрошувати місцевих робити щеплення дітям. Про те, як це відбувалося, розповів головний санітарний лікар Рівненської області Роман Сафронов.

За його словами, він зустрічався з жителями Великої Омеляни, де у півторарічного хлопчика та у його родині виявили поліомієліт і говорив з ними про необхідність вакцинації та намагався донести тезу, що «ставлення до вакцинації населення – одна з ознак рівня цивілізованості суспільства».

Він повідомив, що за 10 днів з моменту оголошення надзвичайної пригоди щеплено інактивованою вакциною (складається з мікробних часток, які вирощуються в контрольованих лабораторних умовах для зниження антигенности і є неінфекційними – Ред.) більше ніж половина дітей, при тому, що всі умови для значно більшого охоплення були створені.

«За ці дні я чув досить фантастичні причини пробуксовування вакцинальної компанії, наприклад: медики своїми подвірними обходами відлякали батьків від вакцинації. Перед тим, як медичний персонал завітав до осель мешканців Великоомелянської тергромади, був масовий обдзвін батьків, на який мало хто зреагував», – розповідає Роман Сафронов.

Санлікар додав, що лікарі загальної практики, медсестри, епідеміологи мали можливість персонально донести інформацію та розвіяти перестороги у кожного з батьків. Врешті-решт вдалося зібрати інформацію про усіх дітей віком до 5 років, які мешкають на території ОТГ.

«Що ми мали? – закриті перед носом ворота, втечу городами, відпускання на подвір’я собак, словом – цивілізацію в усій красі. Те, що робота медиків населенням не цінується – давно не дивує, але не потрібно говорити про відсутність діалогу чи роз’яснювальної роботи, коли керівництво тергромади організовує зустріч в оптимальний для жителів села час, яка ігнорується. В лікувальний заклад не приходимо, на зустріч в сільраду – також, додому не пускаємо, бо зламати власну картину світу – ось що реально страшно. Навіть в інтернеті ліньки знайти інформацію про одну з найбільш безпечних вакцин, яка використовуються від страшної хвороби, краще постити котиків в Мережі ніж перейматись ризиками для власної дитини», – резюмував Роман Сафронов.

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше – через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

Нагадаємо, що в Україні зафіксували та підтвердили випадок паралічу, який був зафіксований у 1,5 річної дитини з Рівненської області. Хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2). Батьки свідомо відмовились від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання.

Як повідомлялося, на Рівненщині дітей без щеплення від поліомієліту не допустять до навчання.