«Укртелеком» підвищує тарифи з 1 березня



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В Україні з 1 січня набули чинності нові граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги

Компанія «Укртелеком» підвищує з 1 березня 2020 року вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон для населення на 10% - з 54,28 гривень до 59,71 гривень. Про це повідомляється на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, 1 березня 2020 року припиняється дія знижки на щомісячну плату за послуги фіксованого телефонного зв'язку, яка діяла для абонентів (фізичних осіб) з 1 січня 2020 року.

Крім того, «Укртелеком» підвищив тариф на план «Домашній базовий» з 94 грн. до 117 грн (500 хвилин на міжміські розмови і 120 хвилин на мобільні номери). Тариф «Домашній безлімітний» підвищено з 99 грн до 123 грн.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2020 року набули чинності нові граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, якими було підвищено тарифи на послуги «Укртелекому».

Згідно з рішенням НКРЗІ, з 1 січня 2020 року встановлено нові граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги. Вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон для населення підвищено на 10% - з 54,28 гривень до 59,71 гривень. Для підприємств, установ, організацій, фізичних осіб підприємців вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон підвищена на 10% - з 59,59 грн до 65,55 грн.

Проте в пресслужбі «Укртелекому» заявили, що з 1 січня підвищення тарифів не відбудеться.