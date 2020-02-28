Українці заборгували за «комуналку» 67 мільярдів гривень



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Українці продовжують накопичувати борги за комунальні послуги

За весь минулий рік борги за комунпослуги зросли на вісім мільярдів гривень

За перший місяць 2020 року борги за комунальні послуги в Україні зросли майже на чотири мільярди гривень і на початок лютого склали 67 мільярдів. Про це свідчать дані Держслужби статистики.

Так, заборгованість населення за поставку і розподіл газу склала 29,5 млрд грн, за поставку теплової енергії та гарячої води - 22 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 4,6 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 4,5 млрд грн, за поводження з побутовими відходами - 0,9 млрд грн, за поставку і розподіл електроенергії - 5,5 млрд грн.

Варто зазначити, що за минулий рік борги за комунальні послуги зросли на вісім мільярдів гривень. При цьому в неопалювальний сезон заборгованість зменшувалася.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в січні комунальні послуги подорожчали через зростання цін на газ і споживання, але в лютому будуть найнижчими за всю зиму.

Крім того, в Міненергетики пообіцяли рекордне зниження ціни на газ влітку.

Тим не менш, слід зазначити, що боржників за комуналку чекають великі неприємності.

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