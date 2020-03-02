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    Економіка та фінанси

    В уряді заявили, що сума за газ у платіжках за лютий буде «рекордно низькою»

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    Опалювальний сезон в Україні &laquo;пройшов прекрасно&raquo;, - голова уряду - В уряді заявили, що сума за газ у платіжках за лютий буде «рекордно низькою»
    Опалювальний сезон в Україні «пройшов прекрасно», - голова уряду

    Окремі споживачі отримають рахунок за лютий на 40% менший, ніж за лютий минулої зими, - Гончарук

    Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що українці у березні отримають платіжки, де сума за опалення у лютому буде рекордно низькою, у порівнянні з лютим минулого року. Про це прем'єр сказав під час брифінгу в Кабміні 2 березня.

    «У нас, фактично, витрати цієї зими людей і домогосподарств, людей, які живуть у багатоквартирних будинках, значно менші, ніж минулої зими. Це перший хороший сигнал», - зазначив Гончарук.

    Прем’єр наголосив, що «за лютий українці отримають у платіжках, можливо, рекордно малу суму за останні кілька років: в лютому газ коштував значно дешевше, і ми очікуємо, що у вартості комунальної послуги газ буде менше, ніж чотири тисячі гривень (за тисячу кубів — ред.)... Окремі споживачі отримають рахунок за лютий на 40% менший, ніж за лютий минулої зими».

    Глава уряду додав, що опалювальний сезон в Україні «пройшов прекрасно».

    «Незважаючи на те, що на початку зими були побоювання щодо того, що у нас не буде контракту з Росією, чи будуть якісь інші події, що призведуть до дестабілізації і до зриву опалювального сезону - цього не відбулося. Зиму ми пройшли прекрасно, це, звичайно, і завдяки і чудовій погоді», - сказав Гончарук.

    Нагадаємо, за січень українцям довелося платити майже у півтора рази більше за тепло, ніж за грудень минулого року.

    Як повідомлялося, 26 грудня Кабінет міністрів оприлюднив постанову, що дозволяє теплопостачальникам перераховувати платіжки у випадку зниження ціни на газ порівняно з уже закладеною у тарифі. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, рішення уряду дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.

    Тим не менш, слід зазначити, що боржників за комуналку чекають великі неприємності.

     Читайте також: 
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