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    Степанов анонсував вихід Києва з «червоної» зони

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    19 березня Київ опинився в &laquo;червоній&raquo; карантинній зоні - Степанов анонсував вихід Києва з «червоної» зони
    19 березня Київ опинився в «червоній» карантинній зоні
    Фото з відкритих джерел

    МОЗ збирається перевести Київ у «жовту» зону

    Київ стане наступним регіоном, який вийде з «червоної» зони карантину і буде переведений у «жовту». Про це заявив сьогодні під час онлайн-брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Міністерство охорони здоров'я вже зробило відповідне подання до Державної комісії з питань ТЕБ та НС.

    «Місто Київ за всіма показниками вже продемонструвало, що немає перевищення за нашими критеріями. Ми вже зробили відповідне подання за моїм підписом на комісію ТЕБ і НС для того, щоб провести засідання і вивести Київ з «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки», – сказав Степанов.

    Про те, що Київ незабаром може вийти з «червоної» зони карантину повідомляв керівний Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан. Але, за його словами, Київ не перейде в «жовту» зону.

    «Місто Київ ще не буде готове перейти в «жовту» зону, тому у нас буде «помаранчева» зона», – сказав Рубан.

    Нагадаємо, що 19 березня Київ опинився в «червоній» карантинній зоні. У місті запровадили майже всі обмеження, які вимагає цей рівень епідеміологічної небезпеки, але тоді громадський транспорт, школи й дитячі сади все ще працювали.

    З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

    14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

    26 квітня мер Києва Віталій Кличко оцінив перспективи скасування локдауну в Києві.

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    Теги: Київ Максим Степанов карантин коронавірус
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