Для запису на щеплення кияни, старші за 65 років, можуть звертатися до лікаря, з яким підписано декларацію

Щеплення проводиться вакциною AstraZeneca

У середу, 28 квітня, у Києві розпочинається щеплення від Covid-19 осіб старше 65 років. Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Київської міської держадміністрації.

Столиця отримала 35600 доз вакцини AstraZeneca, що призначені для щеплення осіб 65+ та громадян із цільових груп попередніх етапів вакцинації згідно з дорожньою картою МОЗ України.

Для запису на щеплення кияни, старші за 65 років можуть звертатися до лікаря, з яким підписано декларацію, а в разі її відсутності – до центру первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання.

Нагадаємо, що столиця сьогодні є лідером із вакцинальної кампанії від Covid-19 серед інших регіонів країни. Вакцинація триває з відповідним дотриманням усіх вимог дорожньої карти Міністерства охорони здоров’я України.

Для забезпечення процесу вакцинації проти Covid-19 підготовлено 85 додаткових пунктів щеплення на базі ЦПМСД та 15 мобільних бригад, із яких 12 навчені працювати з вакциною AstraZeneca та CoronaVac і 2 – із вакциною Pfizer. Ще одна бригада – резервна.

Для збільшення кількості щеплень на добу у столиці додатково відкрито ще 13 пунктів щеплення. Тож їхня загальна кількість для роботи на третьому етапі складатиме 98.

Як відомо, 23 квітня Україна отримала 367 200 доз вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX і зараз її розвозять до пунктів щеплення. Цією вакциною щеплюватимуть пріоритетні групи, зокрема людей віком 65+, а також тих, хто повинен отримати другу дозу вже в травні (через 12 тижнів після першого щеплення).

Вакцина AstraZeneca виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина від SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio) є ідентичними за складом та технологіями виготовлення. Саме тому, якщо людина отримала першу дозу AstraZeneca/Covishield, то друге щеплення можна зробити вакциною AstraZeneca-SKBio.

Зараз в Україні щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об’єднаних сил на Сході України, людей старших 65 років, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

Для імунізації використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Вакцинація відбувається через мережу первинної медичної допомоги та мобільними бригадами з імунізації.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що, згідно з держпланом вакцинації від коронавірусу, в Україні вакцину Pfizer отримають працівники та пацієнти спеціалізованих закладів, соцпрацівники та рятувальники.

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