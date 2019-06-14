У молодика на Київщині вилучили гранату, яку він «знайшов у лісі»



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Правоохоронці вилучили гранату та направили на експертизу Фото: Нацполіція

Під час обшуку у чоловіка виявили наркотичні засоби

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 30-річного фастівчанина правоохоронці виявили предмет, схожий на гранату Ф-1.

Власник гранати, який вже мав проблеми із законом, розповів працівникам поліції, що знайшов її в одній з лісосмуг Фастова. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці вилучили знахідку та направили на експертизу.

Також в кишені куртки чоловіка правоохоронці виявили наркотичні засоби, які вилучили та направили на експертизу. Чоловік пояснив, що зберігав заборонену речовину для власного вживання.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та за ч.1 статті 309 (Незаконне зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Поліція Київщини закликає громадян здавати незаконну зброю та повідомляти про випадки її зберігання.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці правоохоронці виявили схрон боєприпасів та вибухівки.