  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У молодика на Київщині вилучили гранату, яку він «знайшов у лісі»

    • Розсилка
    Правоохоронці вилучили гранату та направили на експертизу - У молодика на Київщині вилучили гранату, яку він «знайшов у лісі»
    Правоохоронці вилучили гранату та направили на експертизу
    Фото: Нацполіція

    Під час обшуку у чоловіка виявили наркотичні засоби

    Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 30-річного фастівчанина правоохоронці виявили предмет, схожий на гранату Ф-1.

    Власник гранати, який вже мав проблеми із законом, розповів працівникам поліції, що знайшов її в одній з лісосмуг Фастова. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Правоохоронці вилучили знахідку та направили на експертизу.

    Читайте також

    Також в кишені куртки чоловіка правоохоронці виявили наркотичні засоби, які вилучили та направили на експертизу. Чоловік пояснив, що зберігав заборонену речовину для власного вживання.

    За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та за ч.1 статті 309 (Незаконне зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

    Триває слідство.

    Поліція Київщини закликає громадян здавати незаконну зброю та повідомляти про випадки її зберігання.

    Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці правоохоронці виявили схрон боєприпасів та вибухівки.

    Читайте також
    Національна поліція України зброя граната Київщина вибухівка боєприпаси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ