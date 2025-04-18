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«Хайп» на лімузині під російську музику. Поліція знайшла і покарала автора провокативного відео

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Хайп» на лімузині під російську музику. Поліція знайшла і покарала автора провокативного відео
Поліція склала адміністративний протокол відносно одного з «авторів» провокативного відео
фото: Національна поліція України/Facebook

22-річний автор провокативного відео пояснив у поліції, що додав російську музиу до ролика «заради хайпу» 

Під час моніторингу соціальних мереж в одному з телеграм каналів правоохоронці виявили відео, на якому група молодих людей хизуючись своєю поведінкою виходили із лімузину у центрі столиці під звучання російських пісень.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва

Співробітники Шевченківського управління поліції встановили, що автором провокативного відео є 22-річний киянин, якого правоохоронці запросили до відділку поліції.

Під час спілкування із правоохоронцями  останній розповів, що оригінал відео був без музики, а вже публікуючи його у Тік ток він «заради хайпу» вирішив додати пісні російського виконавця.

Співробітники поліції склали відносно нього адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП – дрібне хуліганство.  

Нагадаємо, поліцейські Києва та СБУ встановили молодиків, які слухали російську музику на столичному Подолі – їх притягнуто до адміністративної відповідальності. Повідомляється, що під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому група юнаків на вулиці голосно увімкнула музику російських виконавців. Не заважаючи на зауваження перехожих та нагадування про трагедію в Сумах, де внаслідок ракетної атаки загинули люди, молодики не вимкнули російський трек, а натомість зробили музику голосніше та почали глумитися з громадян.

Також у центрі Дніпра впродовж двох днів поспіль підлітки влаштовували дебош. Вони вмикали гучну російську музику з нецензурною лексикою, знімали ролики для TikTok і публікували їх із заголовками на кшталт «Разгром Варуса».  Усе це відбувалося в дні жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по Сумах. Користувачі соцмереж обурені поведінкою підлітків.

Теги: Київ поліція відео

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