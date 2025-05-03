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Над столицею вирувала перша травнева гроза: кияни поділилися видовищними кадрами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Над столицею вирувала перша травнева гроза: кияни поділилися видовищними кадрами
. Столицю накрила негода, яка принесла з собою зливу та блискавки
фото з відкритих джерел

Блискавки осяювали небо буквально кожні кілька секунд

Увечері 3 травня київське небо повністю затулили грозові хмари. Столицю накрила негода, яка принесла з собою зливу та блискавки. Як інформує «Главком», кияни активно діляться в мережі відео першої травневої грози.

Блискавки осяювали небо буквально кожні кілька секунд, супроводжуючись гучними ударами грому, які часом нагадували вибухи.

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Негода накоїла лиха в місті. Так, у районі Виноградар внаслідок влучання блискавки сталося займання. Як стверджують місцеві, горів трансформатор.

Нагадаємо, Київ увечері 3 травня охопила пилова буря. Природнє явище спостерігали і мешканці Київської, Житомирської та Рівненської областей.

Також напередодні синоптики попередили мешканців кількох регіонів України про погіршення погоди. Очікуються грози та потужні пориви вітру до 15–20 м/с.

Крім того, в Україну повертаються заморозки. Синоптики розповіли, якою буде погода у перші дні травня. Водночас вдень температура коливатиметься від Від +12 до +16 градусів. У західних та південних регіонах синоптики прогнозують до +22 градусів.

Від початку квітня Україну охопили заморозки після теплого березня. Якщо подивитися прогноз погоди, то особливо в областях на Заході України впродовж найближчого тижня вони будуть суттєвими: до -5 градусів. Зернові культури такі різкі перепади температури переживають важко. Про це розповідає агрометеорологиня та начальниця відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко в інтерв’ю «Главкому».

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Теги: кияни негода гроза відео погода

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