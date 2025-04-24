«М’ясник у Кремлі». Світові політики відреагували на нічну атаку на Київ

Мая Санду: Росія знову демонструє, що не прагне миру

Посол ФРН Мартін Єгер «Росія хоче війни, а не миру. Росія агресор, а не Україна»

Нічна атака на Київ, яка спричинила руйнування та забрала життя щонайменше десятьох людей, викликала хвилю обурення серед світових лідерів. Політики різних країн висловили свою солідарність з Україною та засудили дії Кремля, називаючи їх черговим актом терору. Про це повідомляє «Главком».

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер після масованої російської ракетної атаки по українських містах заявив:

«Вночі російська авіація завдала потужних ударів по Україні. Лише в Києві дев'ятеро загиблих і багато поранених. Росія хоче війни, а не миру. Росія агресор, а не Україна», – зазначив посол ФРН.

Президентка Молдови Мая Санду також різко висловилась щодо атаки:

«Росія знову демонструє, що не прагне миру – лише смерті і руйнувань. Остання ракетна атака по Києву вбила і поранила цивільних. Молдова засуджує цей терор. Україні потрібна більша підтримка, більше ППО. Цю війну може зупинити лише сила», – заявила Санду.

Глава МЗС Латвії Байба Браже назвала Путіна «м’ясником у Кремлі»:

«Лише мир через силу може спрацювати: Росію потрібно примусити до миру, а самооборону України – посилити. Сьогоднішня масштабна атака проти українських цивільних доводить, що м’ясник у Кремлі хоче війни. Жодних натяків на мир немає».

Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав до тиску на Росію для досягнення миру після нічної атаки РФ на столицю:

«Вчорашні максималістські вимоги Росії до України вивести війська з її регіонів у поєднанні з цими жорстокими ударами свідчать про те, що саме Росія, а не Україна, є перешкодою на шляху до миру. Тиск слід чинити на Москву, а не на Київ. Своїми діями, а не словами, Путін демонструє, що не поважає жодних мирних зусиль і хоче лише продовжувати війну. Слабкість і поступки не зупинять його терор і агресію. Це можуть зробити лише сила і тиск», – заявив Сибіга.

Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл. Він нагадав, що сьогодні, 24 квітня, сорок чотири дні, як Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів, сорок чотири дні, як Росія «продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це».

«Дуже важливо, щоб всі у світі бачили та розуміли, що відбувається насправді. Приблизно 70 ракет, зокрема балістичні. Ще майже 150 ударних безпілотників. На жаль, багато руйнувань. Тривають рятувальні операції, розбирають завали будинків. Станом на цей час понад 80 людей поранено по всій Україні. Усім надається допомога. На жаль, у Києві девʼять людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким», – заявив Зеленський.

Як відомо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше десятеро людей, дістали травми ще понад 70, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці. За попередніми даними, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.