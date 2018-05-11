У неділю у Києві відбудеться марафон: центр столиці буде перекрито

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13 травня із 06:30 до 17:00 буде обмежено рух транспорту на вулицях Саксаганського, Шота Руставелі, Жилянській, Великій Васильківській, Івана Кудрі, Фізкультурній

Цієї неділі, 13 травня, із 08:00 до 15:30 відбудеться спортивно-масовий захід «ІІІ Київський Євро Марафон» («III Kyiv Euro Marathon»). Відповідну ініціативу громадської організації «Топ Раннерз» підтримано розпорядженням Київської міської держадміністрації з метою популяризації та розвитку фізичної культури і спорту в Києві, повідомляє прес-служба КМДА.

У цей час буде обмежено рух всіх видів транспорту за маршрутом марафону: старт на перехресті вулиць Саксаганського та Еспланадної (Північні ворота, НСК «Олімпійський») – вул. Саксаганського – вул. Шота Руставелі – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська до станції метро «Либідська» – розворот перед вул. Івана Кудрі – вул. Велика Васильківська – вул. Фізкультурна – фініш на перехресті вулиць Саксаганського та Еспланадної (усього 7 кіл по 6000 м).

Головне управління Національної поліції у Києві та управління патрульної поліції у Києві Департаменту патрульної поліції також обмежить рух усіх видів транспорту для монтажу та демонтажу сценічних конструкцій на перехресті вулиць Саксаганського та Еспланадної (автомобільна парковка) 13 травня із 06:30 до 17:00. Департаменту транспортної інфраструктури доручено внести зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, які рухаються названими вулицями, про що буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, 22 квітня у Києві відбувся «8-й Київський міжнародний півмарафон». Зі списком переможців можна ознайомитися тут.