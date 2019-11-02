У нічному клубі Києва співробітник по-звірячому забив до смерті відвідувача



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Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину

У Києві в розважальному комплексі Голосіївського району іноземець, який був співробітником закладу, побив до смерті киянина. Нападника затримано.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у розважальному комплексі Голосіївського району побили його 25-річного брата, якого у важкому стані госпіталізували. На виклик виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, правоохоронці опитали свідків правопорушення, відпрацювали прилеглу територію й відео з камер спостереження.

«Ми встановили, що потерпілий відпочивав у нічному клубі, де у нього стався конфлікт зі співробітником закладу. На вулиці словесна перепалка переросла у бійку, внаслідок якої хлопець отримав травму голови, яка у подальшому виявилася смертельною», – сказав Волошин.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку встановили особу зловмисника. Ним виявився 23-річний уродженець іншої держави, якого затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Судом вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, український актор Юрій Чеботарьов, котрий працює у театрі Biuro Podróży у польському місті Познань, заявив про побиття колишнім працедавцем, господарем піцерії.