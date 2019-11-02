У Краматорську прикордонники затримали бойовика «ДНР» (фото)



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Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років Фото: Держприкордонслужба України

36-річний чоловік у червні 2014 року добровільно пішов на службу до бойовиків

1 листопада у Краматорську оперативні співробітники Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби України затримали чоловіка, який служив у незаконних збройних формувань «Донецької народної республіки».

У ході опитування затриманого правоохоронці з’ясували, що 36-річний чоловік у червні 2014 року вирішив добровільно піти на службу до бойовиків. Завдання російських кураторів сумлінно виконував на блокпостах в м. Краматорськ Донецької області, де, зі слів затриманого, проводив перевірку документів громадян та огляд транспортних засобів. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Краматорським відділенням поліції внесені дані до ЄРДР про виявлення ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України «Створення не передбачених законами України збройних формувань або участь у їх діяльності». Правоохоронцями проводяться подальші слідчі дії. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Оперативні підрозділи Держприкордонслужби України зі складу Об’єднаних сил активно здійснюють пошук та фіксацію фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп з метою притягнення їх до відповідальності. При цьому особлива увага приділяється викриттю осіб, причетних до протиправних дій збройних формувань, створених Російською Федерацією, які реалізовували агресію проти України.

З початку 2019 року за повідомленнями оперативних підрозділів ДПСУ, які залучені до проведення операції Об’єднаних сил, органами досудового розслідування було розпочато 202 досудових розслідування кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України.