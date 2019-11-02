  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі співробітника СБУ викрили на вимаганні грошей

    • Розсилка
    В Одесі співробітника СБУ викрили на вимаганні грошей
    Фото СБУ

    Правоохоронці задокументували перерахування на банківську картку авансу у розмірі більш ніж 15 тисяч гривень

    Оперативники управління внутрішньої безпеки СБУ викрили в Одесі співробітника спецслужби на вимаганні грошей.

    Про це повідомляє пресслужба відомства.

    «Встановлено, що співробітник разом із спільником вимагали понад 35 тисяч гривень з місцевої мешканки. За цю суму зловмисники обіцяли сприяння у поверненні жінці автомобіля, вилученого працівниками поліції, та гарантували нібито невтручання правоохоронців у її підприємницьку діяльність», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що правоохоронці задокументували перерахування на банківську картку спільника авансу у розмірі більш ніж 15 тисяч гривень.

    Крім того, проведено обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів справи. Обом підозрюваним оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених статтями про шахрайство і пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди посадовій особі (ст.190, ст.369 КК України).

    Нагадаємо, у Києві СБУ затримала афериста, який представлявся «позаштатним помічником» вищого керівництва країни і за гроші пропонував сприяти призначенню на керівні посади у правоохоронних та державних органах.

    СБУ кримінал шахрайство гроші
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ