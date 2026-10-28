У Нових Петрівцях водій Mazda збив чоловіка на пішохідному переході

Постраждалого госпіталізували до медичного закладу

У селі Нові Петрівці Вишгородського району сталася дорожньо-транспортна подія, внаслідок якої травмувався пішохід. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За даними правоохоронців, 48-річний керманич автомобіля Mazda здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом.

«Унаслідок ДТП 57-річного постраждалого з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу», – зазначили в поліції.

Слідчі Вишгородського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Білоцерківському районі Київщини вантажівка КамАЗ, рухаючись дорогою між селами, при обгоні зачепила велосипед, який їхав у попутному напрямку. Кермувальник ровера загинув на місці. Смертельна дорожньо-транспортна подія сталася у селі Городище-Пустоварівське Сквирської громади.