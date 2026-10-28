Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У ДТП загинув екскерівник енергетичного регулятора України Валерій Тарасюк

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
У ДТП загинув екскерівник енергетичного регулятора України Валерій Тарасюк
Валерій Тарасюк очолював енергетичний регулятор України у 2024-2025 роках
фото: НКРЕКП

Валерій Тарасюк двічі очолював Національну комісію з регулювання енергетики та комунальних послуг

У дорожньо-транспортній пригоді загинув колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Валерій Тарасюк. Йому було 50 років. Про це повідомляє НКРЕКП на офіційному сайті, пише «Главком».

Тарасюк мав понад десять років досвіду роботи в енергетичній сфері. Він очолював регулятора у 2019–2022 роках, а також повторно обіймав цю посаду з 2024 року до звільнення у 2025-му. У 2014-2016 роках він був членом комісії.

Уперше членом НКРЕКП його призначили 27 серпня 2014 року. З посади він пішов за власним бажанням 21 березня 2016 року.

Згодом Тарасюк повернувся до керівництва енергетичним регулятором і очолював його в період із 2019 до 2022 року. У 2024 році він знову став головою комісії, однак у 2025 році його звільнили.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув Тарасюк, у повідомленні регулятора не уточнюються.

Нагадаємо, що у 2020 році Національне агентство з протидії корупції (НАЗК) розпочало перевірку голови НКРЕКП Валерія Тарасюка на предмет корупції та конфлікту інтересів.

Читайте також:

Теги: ДТП енергетика НКРЕКП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російського удару по Дніпропетровщині
Дрони РФ два дні поспіль атакували енергооб'єкти на Дніпропетровщині
9 жовтня, 14:34
Відключення світла зупинили електротранспорт у частині столиці
Екстрені відключення зупинили електротранспорт у двох районах Києва
30 вересня, 18:48
Енергетики виконують огляд обладнання
Одеса частково залишилася без електроенергії через аварію
5 жовтня, 09:33
62% компаній називають основним фактором ризику щодо забезпечення безперервності діяльності електропостачання
Що є основним ризиком для компаній в Україні цієї зими? Результати опитування
8 жовтня, 15:55
Прайс-кепи мають враховувати реальну вартість виробництва та імпорту електроенергії – ІСС
Прайс-кепи мають враховувати реальну вартість виробництва та імпорту електроенергії – ІСС
9 жовтня, 19:52
Інформація про масштаби пошкоджень та можливі наслідки удару наразі уточнюється
Окупанти атакували енергооб’єкт у центрі Києва
20 жовтня, 17:53
Рятувальники проводять роботи з деблокування загиблої людини
На трасі Київ – Одеса зіткнулися дві автівки: загинула людина, двоє дітей у лікарні
14 жовтня, 14:24
Москва розраховує за місяць залишити Київ, Харків та Одесу без світла
Росія підготувала план знеструмлення трьох міст України – NYT
15 жовтня, 21:15
Обставини інциденту поки що нез’ясовані
У Німеччині авто в’їхало у натовп: є постраждалі
Вчора, 10:43

Суспільство

Як перейти на українську мову? Письменниця із Луганська дала поради
Як перейти на українську мову? Письменниця із Луганська дала поради
Косуля померла після кількох днів мук у зоопарку поблизу Буковеля – UAnimals
Косуля померла після кількох днів мук у зоопарку поблизу Буковеля – UAnimals
Міноборони планує масово переглянути висновки ВЛК: кого це може торкнутися
Міноборони планує масово переглянути висновки ВЛК: кого це може торкнутися
У ДТП загинув екскерівник енергетичного регулятора України Валерій Тарасюк
У ДТП загинув екскерівник енергетичного регулятора України Валерій Тарасюк
Поліг, захищаючи місто Ізюм. Згадаймо Івана Голодригу
Поліг, захищаючи місто Ізюм. Згадаймо Івана Голодригу
Суд зобов’язав родину Круп знести паркан, що захоплює понад 2 тис. кв. м землі
Суд зобов’язав родину Круп знести паркан, що захоплює понад 2 тис. кв. м землі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
163K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2026
142K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
79K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»

Новини

Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
Вчора, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
26 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
25 жовтня, 08:19

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua