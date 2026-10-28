У ДТП загинув екскерівник енергетичного регулятора України Валерій Тарасюк

Валерій Тарасюк двічі очолював Національну комісію з регулювання енергетики та комунальних послуг

У дорожньо-транспортній пригоді загинув колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Валерій Тарасюк. Йому було 50 років. Про це повідомляє НКРЕКП на офіційному сайті, пише «Главком».

Тарасюк мав понад десять років досвіду роботи в енергетичній сфері. Він очолював регулятора у 2019–2022 роках, а також повторно обіймав цю посаду з 2024 року до звільнення у 2025-му. У 2014-2016 роках він був членом комісії.

Уперше членом НКРЕКП його призначили 27 серпня 2014 року. З посади він пішов за власним бажанням 21 березня 2016 року.

Згодом Тарасюк повернувся до керівництва енергетичним регулятором і очолював його в період із 2019 до 2022 року. У 2024 році він знову став головою комісії, однак у 2025 році його звільнили.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув Тарасюк, у повідомленні регулятора не уточнюються.

Нагадаємо, що у 2020 році Національне агентство з протидії корупції (НАЗК) розпочало перевірку голови НКРЕКП Валерія Тарасюка на предмет корупції та конфлікту інтересів.