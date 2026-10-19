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У Печерському ТЦК Києва почалася стрілянина: поранено трьох поліцейських

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У Печерському ТЦК Києва почалася стрілянина: поранено трьох поліцейських
За попередніми даними, постраждалим надають медичну допомогу
Фото: Скриншот з відео

За попередніми даними, стрілянину міг влаштувати чоловік, якого доставили до центру комплектування

У Печерському районі Києва сталася стрілянина на території територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). На місці працює багато правоохоронців, територію оточили. Поранення дістали троє військовослужбовців та троє правоохоронців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву поліції

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За попередньою інформацією, вогонь відкрив чоловік, якого доставили до ТЦК через порушення законодавства про мобілізацію. Стрільця вдалося затримати.

Поранені троє поліцейських і троє військовослужбовців. Усіх госпіталізували, їм надають необхідну допомогу.

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Теги: поліція мобілізація ТЦК кримінал Київ

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