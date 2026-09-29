Агентка російської розвідки готувала вибухи у Вінниці: суд виніс вирок

Злочиниця готувала два вибухи у місті

У Вінниці суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна жінці, яку СБУ викрила під час підготовки двох вибухів.

За матеріалами Служби безпеки України, засуджена працювала на російську воєнну розвідку та готувала підрив автомобіля військовослужбовця ЗСУ і адміністративної будівлі поліції у Вінниці.

Що відомо про підготовку вибухів

Як повідомляє СБУ, жінку викрили у березні 2025 року під час спецоперації у Вінниці. За даними слідства, вона була безробітною мешканкою Київщини та потрапила в поле зору російських спецслужб під час пошуку заробітку в Telegram-каналах.

Після вербування жінка приїхала до Вінниці та оселилася в орендованій квартирі. За інформацією СБУ, згодом вона отримала від російського куратора координати схрону, де забрала два саморобні вибухові пристрої.

За задумом російської сторони, один вибуховий пристрій мали встановити під автомобілем українського військовослужбовця, а другий – біля районного відділу поліції.

Крім того, за даними слідства, біля місць запланованих вибухів мали бути встановлені приховані відеокамери з можливістю дистанційного доступу. Таким чином російська воєнна розвідка могла б стежити за обстановкою та дистанційно активувати вибухові пристрої.

СБУ затримала жінку під час підготовки теракту

Співробітники СБУ затримали підозрювану, коли вона облаштовувала замасковану камеру поблизу автомобіля військовослужбовця ЗСУ.

Під час обшуків у неї вилучили два саморобні вибухові пристрої та мобільний телефон, який, за даними слідства, містив докази співпраці з російськими спецслужбами.

Який вирок виніс суд

Суд визнав жінку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану – за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.

Їй призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.