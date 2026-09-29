Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Агентка російської розвідки готувала вибухи у Вінниці: суд виніс вирок

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Агентка російської розвідки готувала вибухи у Вінниці: суд виніс вирок

Злочиниця готувала два вибухи у місті

У Вінниці суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна жінці, яку СБУ викрила під час підготовки двох вибухів.

За матеріалами Служби безпеки України, засуджена працювала на російську воєнну розвідку та готувала підрив автомобіля військовослужбовця ЗСУ і адміністративної будівлі поліції у Вінниці.

Що відомо про підготовку вибухів

Як повідомляє СБУ, жінку викрили у березні 2025 року під час спецоперації у Вінниці. За даними слідства, вона була безробітною мешканкою Київщини та потрапила в поле зору російських спецслужб під час пошуку заробітку в Telegram-каналах.

Після вербування жінка приїхала до Вінниці та оселилася в орендованій квартирі. За інформацією СБУ, згодом вона отримала від російського куратора координати схрону, де забрала два саморобні вибухові пристрої.

За задумом російської сторони, один вибуховий пристрій мали встановити під автомобілем українського військовослужбовця, а другий – біля районного відділу поліції.

Крім того, за даними слідства, біля місць запланованих вибухів мали бути встановлені приховані відеокамери з можливістю дистанційного доступу. Таким чином російська воєнна розвідка могла б стежити за обстановкою та дистанційно активувати вибухові пристрої.

СБУ затримала жінку під час підготовки теракту

Співробітники СБУ затримали підозрювану, коли вона облаштовувала замасковану камеру поблизу автомобіля військовослужбовця ЗСУ.

Під час обшуків у неї вилучили два саморобні вибухові пристрої та мобільний телефон, який, за даними слідства, містив докази співпраці з російськими спецслужбами.

Який вирок виніс суд

Суд визнав жінку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану – за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.

Їй призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: розвідка кримінал розслідування вирок державна зрада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд задовольнив клопотання правоохоронців і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Вбивство 15-річної дівчини на Одещині. Молодику оголошено підозру
1 вересня, 14:29
У Києві роботи із захисту енергетичної інфраструктури тривають цілодобово
The Economist: Росія знайшла спосіб здешевити реактивні дрони
2 вересня, 05:15
Витік з «Північного потоку-2» 28 вересня 2022 року
Українцю у справі про підрив «Північних потоків» висунуто нове звинувачення
4 вересня, 17:41
Командувач Сил ТРО привітав воїнів-розвідників із професійним святом та вручив нагороди
Командувач Сил ТРО привітав воїнів-розвідників із професійним святом та вручив нагороди
7 вересня, 20:25
Безпілотник здатний розвивати швидкість до 600 км/год
Іран попросив у Росії нові дрони «Герань» для війни – FT
14 вересня, 05:20
Незаконний видобуток сапропелю відбувався у 2024-2025 роках на території Ірпінської громади
На Київщині викрито схему незаконного видобутку сапропелю на 26,7 млн грн
15 вересня, 09:31
Зеленський анонсував зміни у протиповітряному захисті після доповіді розвідки
Українська розвідка з’ясувала пріоритетні цілі Росії для нових ударів
15 вересня, 16:19
Військовий передав ФСБ координати рембату, де відновлюють українські дрони
Військовий навів росіян на свій підрозділ і збирався втекти перед атакою
24 вересня, 10:28
По звичайних шахедах збиття перевищує 90%
Зеленський назвав відсоток перехоплення реактивних шахедів
26 вересня, 22:55

Новини

Агентка російської розвідки готувала вибухи у Вінниці: суд виніс вирок
Агентка російської розвідки готувала вибухи у Вінниці: суд виніс вирок
Окупанти вдарили по обʼєкту залізничної інфраструктури на Вінниччині
Окупанти вдарили по обʼєкту залізничної інфраструктури на Вінниччині
Суд оголосив вирок у справі про вбивство двох школярів у Шаргороді
Суд оголосив вирок у справі про вбивство двох школярів у Шаргороді
Чоловік на мотопараплані перелетів українсько-молдовський кордон: коментар Держприкордонслужби
Чоловік на мотопараплані перелетів українсько-молдовський кордон: коментар Держприкордонслужби
Вінничанка Юлія Дольст у 84 роки викладає фізкультуру
Вінничанка Юлія Дольст у 84 роки викладає фізкультуру
У Вінниці різко скоротився пасажиропотік: названо причину
У Вінниці різко скоротився пасажиропотік: названо причину

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2026
74K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Сьогодні, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua