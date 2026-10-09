Кабмін спростив отримання водійських посвідчень трьох категорій

Нові правила діятимуть під час воєнного стану та впродовж шести місяців після його завершення

Кабінет міністрів скасував обов'язкову вимогу мати щонайменше рік водійського стажу для категорій BE, C1E та CE. Рішення має полегшити вихід на ринок перевезень і зменшити нестачу водіїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Для кого змінюються правила

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 7 жовтня. Воно прибирає вимогу щодо річного стажу керування транспортом, яку раніше потрібно було виконати перед отриманням права водити авто з причепом чи напівпричепом. Нововведення стосується трьох категорій посвідчень:

BE – легковий автомобіль із причепом масою понад 750 кг;

C1E – вантажівка категорії C1 дозволеною максимальною масою від 3,5 до 7,5 тонни з причепом масою понад 750 кг;

CE – вантажний автомобіль категорії C із причепом або напівпричепом масою понад 750 кг.

На практиці це означає, що водієві з категорією B, C1 або C більше не потрібно відкладати навчання на рік. Водночас скасування стажу не звільняє кандидатів від професійної підготовки. Щоб отримати нову категорію, водій повинен мати посвідчення базової категорії, пройти перепідготовку за встановленою програмою та скласти практичний іспит у територіальному сервісному центрі МВС.

Вікові вимоги до водіїв, як і загальні умови отримання права керувати транспортом, не змінюються. Нові правила стосуються лише процедури підготовки, перепідготовки та підтвердження кваліфікації.

Що зміниться для ринку перевезень

У Мінекономіки очікують, що рішення допоможе зменшити дефіцит водіїв відповідних категорій і сприятиме зайнятості. Відсутність обов'язкової річної паузи після отримання базової категорії дасть змогу швидше пройти підготовку й підтвердити навички керування транспортом із причепом. Це, своєю чергою, має підтримати стабільну роботу логістики.

Уряд пояснює ухвалене рішення потребою пристосувати систему підготовки водіїв до запитів ринку праці та міжнародних практик. Навчання й практичний іспит залишаються обов'язковими, тож якість підготовки, за задумом авторів змін, не постраждає.

Строк дії

Новий порядок діятиме впродовж дії воєнного стану, а також шість місяців після його припинення чи скасування.

Нагадаємо, раніше уряд уже спрощував процедуру отримання водійських прав. Ішлося про зміни в порядку допуску до керування вантажним транспортом із причепом.