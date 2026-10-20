Сумнівна фірма, в якої держава замовила хрести для Національного військового цвинтаря, втекла зі столиці

За умовами закупівлі, держава мала отримати близько 3 тис. дубових хрестів і надгробків, а також стільки ж іменних табличок для могил

АМКУ оштрафував фірму на 500 тис. грн, а суд відмовив їй у скасуванні рішення

Фірма «Кардан Моторз Плюс», яка виграла тендер на виготовлення хрестів і надгробків для Національного військового меморіального кладовища, змінила власницю, назву й адресу реєстрації під час судового оскарження штрафу. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Головний військовий цвинтар: ще мільярд без тендера. Що відбувається за лаштунками скандального будівництва».

25 квітня 2025 року державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» оголосила в системі ProZorro закупівлю послуг із виготовлення тимчасових надмогильних споруд із твердих порід деревини. Очікувана вартість становила 50,1 млн грн. Переможцем стала київська компанія «Кардан Моторз Плюс», із якою 14 травня 2025 року уклали договір на 49 096 800 грн. За умовами закупівлі, держава мала отримати близько 3 тис. дубових хрестів і надгробків, а також стільки ж іменних табличок для могил.

«Главком» досліджував цей тендер навесні 2025 року. Журналісти звернули увагу на обставини участі компаній у закупівлі та на те, що переможець, за даними розслідування, не мав власного обладнання для виготовлення такої кількості продукції. Тодішня директорка фірми Оксана Устич пояснювала, що за потреби компанія орендуватиме обладнання.

Замовлення скоротили

За даними тендерних матеріалів, «Кардан Моторз Плюс» запропонувала 49 096 800 грн, «Карше» – близько 49,3 млн грн, а третій учасник – 49,325 млн грн. Пропозиція переможця була на 203 200 грн нижчою за пропозицію найближчого конкурента.

Згодом обсяг закупівлі суттєво скоротили. Замість початкової суми договору установа витратила 19,6 млн грн. За ці кошти придбали 1,2 тис. дубових хрестів і надгробків, стільки ж перемичок для надмогильних споруд та 1,2 тис. табличок на могили.

АМКУ встановив змову на торгах

4 грудня 2025 року Антимонопольний комітет України ухвалив рішення № 946-р. Комітет визнав, що приватне підприємство «Кардан Моторз Плюс» і товариство з обмеженою відповідальністю «Карше» вчинили антиконкурентні узгоджені дії, які стосувалися спотворення результатів торгів. АМКУ оштрафував «Кардан Моторз Плюс» на 500 тис. грн, а «Карше» – на 46 тис. грн.

У рішенні комітету йдеться, що обидві компанії подавали тендерні пропозиції та брали участь в аукціоні, використовуючи одну IP-адресу. Також у них був спільний номер телефону. АМКУ встановив і зв’язок між працівниками компаній: директорка «Кардан Моторз Плюс» значилася бухгалтеркою «Карше» та отримувала від цього підприємства доходи.

Компанії заперечували наявність змови. «Карше» пояснювало використання спільної IP-адреси організаційними питаннями, а «Кардан Моторз Плюс» – технічною недбалістю та спільним користуванням інтернетом. АМКУ визнав дії підприємств порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

«Кардан Моторз Плюс» оскаржило рішення комітету в Господарському суді міста Києва у справі № 910/1869/26. 26 травня 2026 року суд відмовив компанії в задоволенні позову про скасування рішення АМКУ. Текст судового рішення оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Нова власниця, нова назва, нова адреса

У 2026 році, під час судового спору з АМКУ, «Кардан Моторз Плюс» змінило власницю та назву. За даними аналітичної системи YouControl, замість Оксани Устич власницею стала Маргарита Кононенко, а підприємство почало називатися «Лайвеспрін». Також змінилася адреса реєстрації: замість Києва в реєстраційних даних зазначили Суми.

дані: YouControl

Нагадаємо, 13 жовтня державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» уклала з консорціумом «Білдінг Юа» договір на 879 млн грн без відкритого тендера. Він стосується першої черги будівництва кладовища. У серпні міністр у справах ветеранів Віталій Кім заявив про плани провести аудит установи. Як повідомила «Главкому» пресслужба Мінветеранів, планова внутрішня перевірка триває з вересня, а завершити її планують у грудні. Детальніше – у матеріалі «Главкома» про аудит Національного військового меморіального кладовища.