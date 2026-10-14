АРМА шукає управителя для активів, пов’язаних із арештованим ексміністром Сольським

Крім нерухомого майна, у складі активу зазначено зерно пшениці, що зберігається в бункерах елеватора

Майно компанії «Волиця-Агро» охоплює елеватор, господарські будівлі, пшеницю та автомобілі

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до конкурсного відбору управителя арештоване майно ТОВ «Волиця-Агро» на Київщині. Серед активів – зерносховище місткістю до 60 тис. тонн, виробничі споруди та транспортні засоби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на АРМА.

Яке майно готують до конкурсу

Один із ключових об’єктів комплексу – зерносховище, розраховане на одночасне зберігання до 60 тис. тонн зерна. Воно розташоване на земельній ділянці площею 4 га. До переліку активів також входить пшениця, що зберігається в бункерах елеватора.

Майновий комплекс охоплює адміністративні будівлі, майстерні, склади, вагову, трансформаторну підстанцію, зерносклад, пилораму та інші господарські споруди. У переліку є й об’єкти колишньої тваринницької інфраструктури – корівники, свинарники та телятник.

Серед рухомого майна зазначені автомобілі Renault Duster, Kia Sportage і Lada, а також вантажівки МАЗ, КАМАЗ і ГАЗ.

Майно розташоване в Білій Церкві та селах Яблунівка й Дмитрівка Київської області. Наразі АРМА готує його до конкурсного відбору управителя. Дату завершення відбору та ім’я майбутнього управителя в наданому повідомленні не зазначено.

Чому активи пов’язують із Миколою Сольським

ТОВ «Волиця-Агро» фігурує у кримінальному провадженні щодо ймовірних махінацій із зерном. 27 березня 2026 року колишньому міністру аграрної політики та продовольства Миколі Сольському повідомили про підозру. За версією слідства, він був організатором схеми, учасники якої намагалися продати 7 тис. тонн неіснуючої кукурудзи за підробленими складськими документами. За даними правоохоронців, у документах елеватор значився заповненим зерном, хоча фактично був порожнім.

У матеріалі «Главкома» про запобіжний захід зазначено, що суд визначив заставу для Сольського в розмірі 63,7 млн грн. Згодом суд зменшив її до 49,92 млн грн. У разі внесення застави підозрюваний має дотримуватися покладених на нього обов’язків, зокрема не залишати населений пункт без дозволу, не спілкуватися зі свідками та здати на зберігання закордонні паспорти.

У межах розслідування правоохоронці також перевіряють рух коштів компанії та договірні відносини між ТОВ «Волиця-Агро» і приватною виробничо-комерційною фірмою «Поділля Агропродукт». За інформацією, наведеною в судовому матеріалі «Главкома», слідству необхідно отримати висновки судово-економічної експертизи та Державної аудиторської служби.

Сольський обіймав посаду міністра аграрної політики та продовольства України у 2022–2024 роках. Висунута підозра не є обвинувальним вироком.

Нагадаємо, у січні 2026 року НАБУ та САП скерували до суду справу щодо ймовірного незаконного заволодіння державними землями на Сумщині, у якій фігурує Микола Сольський. За даними слідства, йдеться про 2,5 тис. га землі вартістю 280 млн грн, а також спробу заволодіти додатковими ділянками.